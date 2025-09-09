martes 9  de  septiembre 2025
LETRAS

Dan Brown presenta el libro "El último secreto"

Brown, de 61 años, tiene previsto comenzar el martes en Nueva York una gira promocional de un mes que le llevará a 12 países

El autor Dan Brown presenta The Secret of Secrets.

El autor Dan Brown presenta "The Secret of Secrets".

Captura de pantalla/Instagram/@authordanbrown

PARÍS.- El famoso escritor estadounidense Dan Brown, autor del éxito mundial El código Da Vinci, publicó el martes su última novela de misterio, un lanzamiento simultáneo en 16 idiomas.

The Secret of Secrets, con más de 800 páginas, marca el regreso de Brown ocho años después de su última obra, Origen.

Lee además
Francesco Zampogna y Francisca asisten al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Francisca inicia entrenamiento físico tras dar a luz a Raffaella
La periodista Sofía Lachapelle. 
FLORIDA

Sofía Lachapelle y Diario Las Américas presentan "Más Allá de la Noticia"

El autor calificó la historia como "la novela más ambiciosa y con la trama más intrincada que he escrito hasta la fecha".

El libro sale este martes simultáneamente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros países. Sus seguidores en otros lugares, como España o Argentina, tendrán que esperar uno o dos días para poder adquirirlo.

Embed

La trama

Se trata del sexto tomo de aventuras del héroe Robert Langdon, especialista de símbolos esotéricos. Esta vez la historia está ambientada en Praga y gira en torno a un "ensayo explosivo sobre la naturaleza de la conciencia humana que podría transformar siglos de creencias establecidas", según el editor francés JC Lattès.

"Las características de los libros de Dan --códigos, arte, historia, rel igión y ciencia-- brillan en todo su esplendor junto con una trama trepidante", afirmó en un comunicado Nihar Malaviyau, responsable de la editorial Penguin Random House Global.

Para evitar filtraciones en el periodo previo al lanzamiento, editoriales, imprentas y traductores trabajaron en secreto y con estrictas cláusulas de confidencialidad.

Embed

Brown, de 61 años, tiene previsto comenzar el martes en Nueva York una gira promocional de un mes que le llevará a 12 países.

Tras dos primeros libros que pasaron relativamente desapercibidos, el autor estadounidense, un discreto profesor de instituto, publicó en 2003 El código Da Vinci, uno de los mayores éxitos de ventas de la historia.

Con una trama compleja en torno a la supuesta descendencia de Jesús, la Mona Lisa y la masonería, el novelista se ganó la admiración de millones de fans, pero también las críticas de los expertos, para quienes sus novelas están llenas de errores.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Orlando Bloom habla de su separación y manda mensaje a Katy Perry

Esposa de Bruce Willis defiende decisión de trasladar al actor a otra casa

Rosalía protagoniza campaña de Calvin Klein

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan acusa a medios de manipular denuncias contra el ICE: "Son repugnantes"