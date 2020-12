Los "animales fantásticos" Rowling toman vida en un museo

Estos largometrajes --cuya trama está ambientada en el mismo universo que la saga de Harry Potter pero unos sesenta años antes-- enfrentan al héroe con una panoplia de monstruos y bestias increíbles.

"Miramos las características sorprendentes de algunos de estos animales fantásticos y los comparamos con nuestra colección de más de 80 millones de especímenes", explicó Lorraine Cornish, la conservadora jefe del museo.

La operación permitió establecer "vínculos extremadamente significativos y fascinantes" con más de 100 especímenes, que se presentan en la exposición, añade.

La primera parte se remonta a los orígenes de los monstruos presentes en la saga, pero que también pertenecen al imaginario colectivo, como dragones, unicornios y sirenas, mostrando cómo surgieron tales creencias.

El esqueleto de 8 metros de largo de un extraño pez de los abismos oceánicos habla sobre los mitos de las enormes serpientes marinas. Unos verdaderos cuernos gigantes de narval explican el origen de los unicornios, de cuyo pelo están hechas las varitas mágicas de Ron Weasley y Drago Malfoy, personajes centrales de la saga de Harry Potter.

exposición Fantastic Beasts: The Wonder of Nature en la Exposición de Historia Natural en Londres AFP 2

Un miembro del personal posa con un accesorio de un dragón Colacuerno húngaro hecho para la serie de películas Fantastic Beasts en la vista de prensa de la exposición Fantastic Beasts: The Wonder of Nature en la Exposición de Historia Natural en Londres el 7 de diciembre de 2020.

AFP/Tolga Akmen