Los famosos que nos dejaron este 2023

Lisa Marie Presley (12 de enero)

Lisa Marie Presley, única descendiente del cantante Elvis Presley, murió en Los Ángeles el 12 de enero a los 54 años, horas después de que fuera hospitalizada por haber sufrido un infarto.

“Con el corazón roto comparto la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”, informó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado que envió a la prensa.

La heredera de Elvis Presley destacó como cantante y compositora. Con su muerte dejó a tres hijos, incluyendo a Riley Keough, que saltó a la fama luego de su participación en la serie The Girlfriend Experience, en 2016.

Lisa Marie Presley-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 7 de mayo de 2015, la actriz y cantante estadounidense Lisa Marie Presley llega al estreno de Mad Max: Fury Road en el teatro chino de Hollywood, California. Artistas recuerdan a intérprete tras su muerte. AFP/Chris Delmas

Xavier López "Chabelo" (25 de marzo)

El actor Xavier López "Chabelo", uno de los rostros más conocidos en la historia del cine y la televisión de México, falleció a los 88 años en la capital mexicana.

"Esta es una mañana muy triste, Xavier López "Chabelo", padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, a causa de complicaciones abdominales", escribió su familia en las redes sociales.

De padres mexicanos, el actor nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, pero realizó toda su carrera en México. Su personaje Chabelo representaba a un niño travieso caracterizado con pantalones cortos y zapatos tenis que utilizaba distintas palabras que terminaron incorporándose al léxico mexicano como "cuate" para referirse a un amigo o "catafixia" para hablar del intercambio de un objeto por otro.

chabelo El actor y comediante mexicano Xavier López "Chabelo". Captura de pantalla/ Facebook @TuCosmopolis

Andrés García (4 de abril)

El actor mexicano de origen dominicano Andrés García, galán del cine y la televisión, falleció a los 81 años en México tras varios problemas de salud.

Margarita Portillo, esposa y ahora viuda del actor, confirmó que García se encontraba convaleciente.

De familia española, el intérprete nació en República Dominicana para luego establecerse en México donde inició su carrera en 1967 con la película Chanoc, a la que siguieron decenas de filmes y telenovelas.

Andrés García El mundo del espectáculo manifestó en sus redes sociales su duelo por la muerte del actor mexicano Andrés García. Captura de pantalla/Youtube/adn40Mx

Rita Lee (8 de mayo)

Rebelde, visionaria e inspiradora de varias generaciones de mujeres, la cantante y compositora Rita Lee, considerada por muchos La Reina del Rock Brasileño, murió en Sao Paulo a los 75 años.

La artista fue diagnosticada con un cáncer de pulmón en 2021. "Falleció en su residencia en Sao Paulo, la noche de ayer, rodeada por todo el amor de su familia, como siempre quiso", indicó un comunicado publicado en su cuenta de Instagram el 9 de mayo.

Nacida en Sao Paulo el 31 de diciembre de 1947, en el seno de una familia de clase media, Rita Lee Jones debutó como cantante en la banda femenina Teenage Singers, cantando versiones de The Beatles y otros grupos extranjeros.

Rita Lee Foto tomada el 18 de julio de 2012, publicada por Globo TV el 9 de mayo de 2023, que muestra a la cantante de rock brasileña Rita Lee, considerada la reina del rock brasileño, actuando durante el show de Serginho Groisman en Sao Paulo, Brasil. AFP/Marcos Mazini/Vía Globo TV

Tina Turner (24 de mayo)

La cantante estadounidense Tina Turner, conocida como la Reina del Rock and Roll, falleció el 24 de mayo en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. La información fue confirmada por su agente a través de un comunicado.

"Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza). Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, dijo su representante.

Turner se alejó de los escenarios luego de ser diagnosticada en 2016 con un cáncer intestinal. En 2017 se sometió a un trasplante de riñón. También sufrió un derrame cerebral.

La Reina del Rock and Roll nació como Anna Mae Bullock en una región segregada de Tennessee en 1939. Tina despegó su carrera como solista en 1980, etapa en la que sobresalieron temas como What’s Love Got to Do with It y The Best.

Tina Turner Tina Turner en un concierto en Colonia, Alemania, el 16 de enero de 2009. Broadway anunció la gira de Tina — "The Tina Turner Musical". AP/Hermann J. Knippertz

Carlos Alberto Montaner (30 de junio)

El escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, colaborador de DIARIO LAS AMÉRICAS, falleció en Madrid el 30 de junio, según informaron sus familiares.

“En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia, dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales”, señaló un comunicado enviado por la familia a los medios de comunicación social.

"A través de su trabajo docente, sus conferencias, decenas de libros y miles de artículos, Montaner procuró desmontar las arquitecturas dictatoriales y sus estrategias de control sobre las sociedades. Lo hizo con un discurso atinado, fundado en amplias investigaciones y con un instinto especial para los temas políticos", destacaron las periodistas Elkis Bejarano y Gretel Delgado.

El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner JJ BLANCO H./DLA. .jpg El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner. JJ BLANCO H./DLA

Jane Birkin (16 de julio)

Nacida en Gran Bretaña, la actriz y cantante Jane Birkin murió a los 76 años el 16 de julio en París. Así lo dio a conocer el Ministerio de Cultura de Francia y la prensa local.

"La más francés de los británicos se ha ido. Jane B fue picardía, elegancia impertinente, el emblema insuperable de toda una época, una voz murmurante que sigue siendo nuestro ídolo. Una mujer de corazón, comprometida, cuya desaparición nos deja solos en Babilonia", destacó el organismo cultural francés.

La intérprete fue famosa por su relación musical y romántica con el cantante francés Serge Gainsbourg. Sus canciones incluyeron notablemente el vaporoso Je t’aime moi non plus. También, destacó en Francia por su activismo político.

actriz y cantante Jane Birkin-AP.jpg La actriz y cantante Jane Birkin posa en la sesión fotográfica de la película Jane By Charlotte en el 74º festival internacional de cine de Cannes, sur de Francia, el 8 de julio de 2021. AP/Brynn Anderson, File

Paul Reubens (30 de julio)

El actor Paul Reubens, famoso por dar vida al personaje Pee-wee Herman, murió en Los Ángeles el 30 de julio a los 70 años tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia.

"Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad", dijo la familia.

Paul inició su carrera en la década de los 70', cuando se unió a The Groundlings, el reconocido grupo de improvisación de Los Ángeles. Fue ahí cuando creó a su personaje Pee-wee Herman, y en 1981 logró estrenar su espectáculo The Pee-wee Herman Show en el The Groundlings Theatre.

Paul Reubens caracterizado como Pee-wee Herman El actor Paul Reubens caracterizado como Pee-wee Herman posa para un retrato para promover la obra de teatro "The Pee-wee Herman Show", el 7 de diciembre de 2009, en Los Angeles. AP/Danny Moloshok, archivo

Bob Barker (26 de agosto)

Bob Barker, el presentador de la televisión estadounidense legendario por conducir el programa The Price is Right durante más de 35 años, falleció a los 99 años, anunció el 26 de agosto su agente.

"Con profunda tristeza anunciamos que el mayor artista que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado", afirmó el agente en un comunicado enviado a la AFP.

Según la agencia de noticias, el ganador de 19 premios Emmy falleció por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, California (oeste).

Nacido el 12 de diciembre de 1923 en Darrington, Washington, Robert William Barker Barker saltó a la fama al conducir en televisión el programa de concurso Truth or Consequences entre 1956 y 1975.

Bob Barker-captura.jpg El presentador estadounidense Bob Barker. Captura de pantalla/YouTube/Entertainment Tonight

Fran Beaufrand (15 de septiembre)

El fotógrafo de moda venezolano Fran Beaufrand falleció el 15 de septiembre a la edad de 63 años. De acuerdo con la prensa local, el artista murió a causa de un para respiratorio.

Ante la lamentable noticia, la relacionista pública Aura Marina Hernández -dedicada a la moda en Venezuela- envió un mensaje a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Aunque sabía que estaba enfermo y lo vi hace dos semanas, no pensé que se fuera tan repentinamente. Luchó una batalla muy fuerte. Es una enfermedad devastadora. Me quedo con el recuerdo de su amistad y lo que compartimos como amigos y en el trabajo. Descansa en paz, Franbo", dijo Hernández.

Durante sus cuatro décadas de trayectoria profesional, Fran Beaufrand mostró su trabajo fotográfico en destacadas publicaciones como Complot, Fucsia, Ocean Drive y Gatopardo.

Fran Beaufrand-captura.jpg El fotógrafo de moda venezolano Fran Beaufrand. Captura de pantalla/YouTube/TonyDazaCom

Michael Gambon (27 de septiembre)

El veterano actor Michael Gambon, conocido por muchos por su papel del director de Hogwarts, Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter, falleció a los 82 años el 27 de septiembre en Reino Unido.

Una declaración de su familia, emitida por su publicista, dijo que murió tras un ataque de neumonía.

Aunque el papel en Harry Potter elevó su presencia internacional y le ganó una nueva generación de fans, desde mucho tiempo se posicionó como uno de los grandes actores británicos. Trabajó en la televisión, el teatro y la radio y apareció en decenas de películas como Gosford Park a The King's Speech.

Michael Gambon El actor británico Michael Gambon posa en la alfombra roja mientras asiste a la 62ª edición de los London Evening Standard Theatre Awards 2016 en Londres el 13 de noviembre de 2016. AFP/Daniel Leal

Suzanne Sumers (15 de octubre)

Suzanne Somers, la actriz rubia conocida por interpretar a Chrissy Snow en el programa televisivo Three's Company, y quien se convirtió en emprendedora y escritora, murió a los 76 años.

Somers padeció cáncer de seno durante más de 23 años y falleció la mañana del 15 de octubre, anunció su familia en un comunicado proporcionado por su representante R. Couri Hay y publicado en AP. Su esposo Alan Hamel, su hijo Bruce y otros familiares cercanos estuvieron con ella en Palm Springs, California.

Suzanne comenzó a actuar a fines de la década de 1960 y obtuvo su primer crédito en la película Bullitt, de Steve McQueen; sin embardo, el éxito le llegó cuando fue seleccionada para interpretar a la rubia que conducía el Thunderbird blanco en la cinta American Graffiti, de George Lucas, en 1973.

Suzanne Sumers La actriz Suzanne Somers participa en los servicios fúnebres en honor de Merv Griffin en la Iglesia del Buen Pastor, el 17 de agosto de 2007, en Beverly Hills, California. AP/Kevork Djansezian, archivo

Matthew Perry (28 de octubre)

Matthew Perry, que interpretó al sarcástico pero dulce Chandler Bing en la exitosa serie Friends, falleció a los 54 años.

El actor, nominado a un Emmy, fue encontrado muerto de un aparente ahogamiento en su casa de Los Ángeles la noche del 28 de octubre, según Los Ángeles Times y el sitio web de celebridades TMZ, que fue el primero en informar de la noticia. Ambos medios citaron fuentes anónimas que confirmaron la muerte de Perry.

Las 10 temporadas de Perry en Friends le convirtieron en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, al protagonizar junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer un grupo de amigos en Nueva York. En aquella época se desconocía la lucha del artista contra las adicciones y su enorme afán por agradar al público. Informó AP.

Matthew Perry-AP.jpg El actor Matthew Perry posa para las cámaras el 17 de febrero de 2015, en Nueva York. AP/Brian Ach/Invision

Gretchen Galindo (11 de noviembre)

Gretchen Galindo, una de las figuras más importantes de la locución cubana, falleció en Miami. El hecho fue dado a conocer por su familia y amigos cercanos en redes sociales el 11 de noviembre.

En su página de Facebook, su hija Yossie Galindo dedicó unas sentidas palabras al respecto, al asegurar que los últimos meses de su madre fueron difíciles, y agradeció a quienes estuvieron a su lado brindándole apoyo a la destacada presentadora, así como a su familia, durante su batalla contra el cáncer de seno.

Gretchen inició su formación en radio y televisión en 1969. Rápidamente su carisma conectó con el público, convirtiéndose en un referente en Cuba. Tras una entrevista hecha a Fidel Castro, la locutora migró a los Estados Unidos fomentada por la decepción que le daba el ver cómo el régimen mantenía al pueblo cubano.

Gretchen Galindo La locutora y presentadora cubana Gretchen Galindo. Captura de pantalla/Youtube/Yossie Galindo

Ibrahim Guerra (20 noviembre)

El escritor y director de telenovelas venezolano Ibrahim Guerra falleció la noche del 20 de noviembre. La lamentable noticia fue confirmada por la actriz Mimi Lazo en sus redes sociales.

"Me acabo de enterar que mi amado, admirado amigo y maestro Ibrahim Guerra se nos murió anoche. Una gran pérdida para el teatro y las artes. Dramaturgo, maestro, director, creador de nuestra manera coloquial de actuar en televisión y amigo. Lo siento mucho, muchísimo", dijo la intérprete venezolana en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con información reseñada en People en Español, Guerra fue considerado por muchos como el artífice del ciclo cultural en Radio Caracas Televisión en los años 70'.

director y escritor-Ibrahim Guerra-captura.jpg El director y escritor de telenovelas venezolano Ibrahim Guerra. Captura de pantalla/Instagram/@mimilazod

Concha Velasco ( 2 de diciembre)

La cantante, bailarina y presentadora de televisión española Concha Velasco, una de las más estimadas en su país después de más de medio siglo de presencia en películas, teatro y televisión, falleció a los 84 años en Madrid, informaron sus hijos.

"Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 de diciembre, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", anunciaron en un comunicado.

Según la prensa local, la artista tuvo un linfoma y otros problemas de salud que la retiraron de los escenarios hace dos años.

Velasco debutó en el cine a mediados de la década de los 50'. En los 60' se convirtió en uno de los rostros más apreciados de un cine español volcado en las comedias, tras dos décadas sombrías de posguerra civil y bajo los límites que imponía la dictadura franquista.

Concha Velasco La actriz Concha Velasco durante la presentación de la obra "La habitación de María" en el Teatro Goya, a 17 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). Europa Press/Ana Belén Morant

Norman Lear (5 de diciembre)

Norman Lear, el guionista, director y productor que revolucionó la televisión en horario estelar con All in the Family (Todo en familia), The Jeffersons (Los Jefferson) y Maude, llevando la agitación política y social al mundo de las comedias televisivas, murió a los 101 años.

Lear partió la noche del 5 de diciembre mientras dormía, rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles, dijo Lara Bergthold, portavoz de su familia. Reseñó AP.

"Era un activista liberal con ojo para el entretenimiento popular, creó comedias audaces y controvertidas que fueron acogidas por los espectadores que veían las noticias nocturnas para saber qué estaba pasando en el mundo. Sus programas ayudaron a definir la comedia en horario de máxima audiencia en la década de 1970, impulsaron las carreras de Rob Reiner y Valerie Bertinelli y convirtieron en superestrellas de mediana edad a Carroll O’Connor, Bea Arthur y Redd Foxx", destacó la agencia de noticias.

Norman Lear-AP.jpg El productor Norman Lear llega a los Bafta Los Ángeles Britannia Awards en el Hotel Beverly Hilton el viernes 25 de octubre de 2019, en Beverly Hills, California. AP/Jordan Strauss/Invision/Archivo

Itziar Castro (8 de diciembre)

La actriz española Itziar Castro, conocida por participar en películas españolas como Pieles o Campeones y series como Vis a Vis, murió en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años.

El director de cine y publicidad Frankie de Leonardis, quien adelantó la noticia del fallecimiento en la red social X (antiguamente Twitter), precisó al Canal 24 horas de RTVE que Castro tuvo una descompensación cuando ensayaba el 8 de diciembre en una piscina para un espectáculo de nado sincronizado a propósito de la Navidad.

La actriz había compartido imágenes del ensayo con el Club de Natación Kallípolis junto a la exnadadora y entrenadora Anna Tarrés.