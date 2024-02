Los Goya calientan motores a una semana de una gala marcada por la polémica

De hecho, la institución ha avanzado que en la ceremonia se visibilizará esa reivindicación de que la violencia sexual y los abusos de poder no tengan cabida "ni en el mundo del cine ni en el conjunto de la sociedad española", reiterando también lo "fundamental" que es que la seguridad de las mujeres y la igualdad de género "llegue a ser una realidad".

"El conjunto de profesionales que reúne la institución así lo demanda y lo exige. Ninguna mujer debería ser puesta en una posición de peligro, de inferioridad o de menosprecio, y ninguna violencia debería quedar sin respuesta", indican.

En esta misma línea se han mostrado los presentadores de la gala, Ana Belén y 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi), quienes ya avanzaron en una entrevista con Europa Press que el guion de la ceremonia ha sufrido algunos cambios tras la revelación de estas acusaciones.

Al respecto, Javier Ambrossi ha avanzado que las alusiones que se hagan sobre el tema "irán en la línea del comunicado de la Academia de Cine". Los tres presentadores reconocen que es un momento "doloroso" para el cine español.

"Vivimos en una industria que es muy vulnerable y que creo que tenemos que cuidar mucho porque es muy frágil, y están dentro los sueños, deseos y ambiciones personales y profesionales de mucha gente. Realmente me duele", ha indicado Ambrossi, a lo que Ana Belén ha apostillado calificando el momento actual de "doloroso".

Al igual que el año anterior, los Goya contarán con un protocolo para prevenir y combatir cualquier posible caso de agresión y acoso sexual y/o de género. En la edición de 2023, la Academia incluyó la presencia de un equipo especializado y la habilitación de espacios "delimitados y seguros" para atender a las personas implicadas "en cualquier situación".

El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incorporaba medidas específicas destinadas a guiar la actuación de las personas responsables en cada tipología de espacios y para cada tipología de situación. Este protocolo se puso en marcha tras las agresiones sexuales denunciadas en los Premios Feroz de 2023, tras el episodio sufrido por Jedet de manos del productor Javier Pérez Santana.

No será una gala humorística

En cuanto al contenido de la gala, más allá de esta polémica, también se conocen ya algunas líneas generales. Los presentadores han avanzado que será un homenaje al cine español y esperan que en el futuro se recuerde la cita.

"Estamos involucrados con lo que se hace, queremos mucho a las compañeras y a los compañeros. Creo que somos personas que tenemos muy buenas relaciones con las actrices, con los compañeros directores, con las nominadas. Tenemos admiración genuina por el resto de compañeros", han señalado.

Asimismo, han reconocido que tienen ganas de que llegue la gala y afirman que no tienen nervios porque están "construyendo" algo muy a favor de quienes son. "Creo que la gala va a tener mucho de nuestro ADN. No va a ser una gala humorística, porque no somos humoristas. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado", han señalado.

En este sentido, Ana Belén ha recalcado que no se han "traicionado" a sí mismos y ha insistido en que "no harán lo que no son". "La gala tendrá que ver con cómo somos, con cómo nos hemos desenvuelto y nos desenvolvemos en la profesión. No pretendemos hacer lo que no somos", ha afirmado.

Los presentadores han adelantado que Ana Belén cantará y 'Los Javis' previsiblemente se unirán a la actuación. "Algo habrá. Se va a bailar y Ana Belén actuará y nosotros nos apuntamos a cualquier reto", han asegurado los realizadores.

También se han desvelado ya las actuaciones musicales que habrá en la ceremonio, con la presencia de artistas como Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergó, India Martínez, Niña Pastori, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Entre estos nombres destaca el de Amaia, quien repetirá en estos galardones tras interpretar en 2020 la 'Canción de Marisol'.

¿'LA SOCIEDAD DE LA NIEVE' O '20.000 ESPECIES DE ABEJAS'?

En cuanto a los favoritos, La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice y 'Saben aquell', han copado el mayor número de candidaturas.

En concreto, '20.000 especies de abejas' lidera la carrera con 15 nominaciones, frente a las trece de 'La sociedad de la nieve'. En un escalón más abajo se encuentran 'Cerrar los ojos' y 'Saben aquell', con once cada una. 'Un amor', de Isabel Coixet, se ha colado también entre las favoritas con siete premios.

Los favoritos han copado también las categorías a mejor dirección y película. Por el 'cabezón' a mejor película competirán '20.000 especies de abejas', 'Cerrar los ojos', 'La sociedad de la nieve', 'Saben aquell' y 'Un amor'.

A mejor dirección optarán al Goya Víctor Erice ('Cerrar los ojos'), Elena Martín ('Creatura'), J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve'), David Trueba ('Saben aquell') e Isabel Coixet ('Un amor').

A mejor actriz protagonista optarán al Goya Patricia López por '20.000 especie de abejas', María Vázquez por 'Matria', Malena Alterio por 'Que nadie duerma', Carolina Yuste por 'Saben aquell' y Laia Costa por 'Un amor'.

En el caso de mejor actor protagonista aparecen como candidatos Manolo Solo por 'Cerrar los ojos', Enric Auquer por 'El maestro que prometió el mar', David Verdaguer por 'Saben aquell', Hovik Keuchkerian por 'Un amor' y Alberto Amann por 'Upon entry. La llegada'.

Por primera vez, más mujeres en las candidaturas

El 61 por ciento de las nominaciones a los Premios Goya 2024 son para mujeres, superando por primera vez el número de candidaturas de hombres. La presencia femenina en las nominaciones a los Goya ha aumentado en las últimas ediciones de manera consecutiva, ya que el año pasado la presencia de mujeres nominadas fue de un 40 por ciento, mientras que en la edición 36ª era de un 38 por ciento; en la edición 35ª de un 26 por ciento y en la edición 34ª era de un 20 por ciento.

Además, doce de los 28 premios de la gala del año anterior fueron a parar a manos de mujeres. En todas las categorías hay presencia femenina y en la categoría de Mejor dirección de fotografía ha aumentado la representación un 40 por ciento.

Sin embargo, en esta edición aún existen categorías donde no hay más de una mujer nominada, como es el caso de Mejor guion original, donde solo está presente Estíbaliz Urresola con '20.000 especies de abejas'; mejor guion adaptado con Isabel Coixet y Laura Ferrero con 'Un Amor'; y mejor dirección de arte con Izaskun Urkijo en '20.000 especies de abejas'.

