Los grandes favoritos a los Globos de Oro 2023

Para esta nueva entrega, la tragicomedia The Banshees of Inisherin es una de las producciones favoritas, pues lidera las nominaciones en ocho categorías, la mayor cantidad para un film en casi dos décadas, incluida la de Mejor comedia del año.

Con seis nominaciones, la comedia fantástica Everything Everywhere All At Once, en la que Michelle Yeoh encarna a una madre repentinamente inmersa en universos paralelos, es una seria competidora.

Le siguen, con cinco nominaciones cada uno, el muy personal film de Steven Spielberg Los Fabelman, y el largometraje sobre la época dorada de Hollywood Babylon, por el que el mexicano Diego Calva aspira a coronarse como Mejor actor de comedia.

Por otra parte, Argentina, 1985, el film argentino sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), compite en la categoría de Película de habla no inglesa. Esta cinta podría triunfar mañana, ya que desde su debut ha ganado varios premios: Festival de Venecia, San Sebastián, Forqué, entre otros.

También aspira a dos Globos de Oro Avatar: The Way of Water, secuela del éxito de 2009, que busca posicionarse como Mejor película dramática y consagrar como Mejor director al canadiense James Cameron.

Elvis, la extravagante cinta de Baz Luhrmann sobre el rey del rock and roll Elvis Presley tiene tres nominaciones, al igual que la animación Pinocho del oscarizado cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Ana de Armas, la única latina candidata a Mejor actriz

Ana de Armas continúa cosechando éxitos por su papel de la icónica Marilyn Monroe en Blonde: la intérprete es la única latina que compite en la categoría Mejor actriz de película dramática y también es una de las favoritas en los Globos de Oro.

La cubana de 34 años se mide con la australiana Cate Blanchett, por TAR; la británica Olivia Colman, por Empire of Light; y las estadounidenses Viola Davis, por The Woman King; y Michelle Williams, por The Fabelmans.

Aunque la joven artista no la tiene fácil en su categoría, esta podría ser su oportunidad para alzarse con la estatuilla de los Globos de Oro en su segunda nominación, pues ya se llevó el premio Critics Choice Celebration of Latino Cinema a Mejor actriz por Blonde y desde que Netflix estrenó la película, el pasado 28 de septiembre, De Armas ha recibido elogios y buena crítica en el gremio actoral.

Series

Los Globos de Oro distinguen las realizaciones en cine y televisión. Y, a diferencia de los Óscar, dividen sus categorías entre producciones dramáticas y de comedia o musical. El mexicano Diego Luna compite como Mejor actor en una serie dramática de TV por Andor.

Pero la comedia Abbott Elementary lidera con cinco nominaciones, seguida de cerca por la saga de Netflix sobre la monarquía británica The Crown, con cuatro.

Polémicas y reformas

Pero más que los nominados, es la actitud de la élite de Hollywood hacia los Globos de Oro lo que acapara la atención en esta 80 edición.

Porque estos tradicionales galardones, que abren la temporada de premios de la industria cinematográfica en Estados Unidos y son los más seguidos después de los Óscar, han perdido gran parte de su brillo por múltiples escándalos.

Ante la polémica, la HFPA renovó su membresía y ahora el jurado de los Globos se compone por un 52% de mujeres y un 51,5% de personas de minorías étnicas. La HFPA también prohibió a sus integrantes aceptar obsequios de los estudios.

"Esta ya no es la antigua HFPA", dijo su presidenta, Helen Hoehne.

Pero en Hollywood, el escepticismo se mantiene.

A pesar de que el comediante gay afroestadounidense Jerrod Carmichael presentará la gala este 10 de enero, ninguna mujer fue nominada en la categoría de Mejor dirección.

FUENTE: Redacción con información de AFP