Luca Guadagnino dirigirá el nuevo remake de "Scarface"

MADRID.- Luca Guadagnino, el director de la aclamada Call me by your name, será finalmente el encargado de capitanear la nueva versión de El precio del poder (Scarface), el clásico del cine negro basado en la novela de Armitage Trail que ya llevaron al cine primero Howard Hawks y luego Brian De Palma y que en esta ocasión contará con guión de los hermanos Cohen ('Fargo', 'No es país para viejos').