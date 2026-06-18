Luis Miguel continúa hospitalizado tras procedimiento quirúrgico

MIAMI.- Luego de someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, un centro de salud especializado en cardiología, Luis Miguel continúa hospitalizado. Así lo han confirmado fuentes cercanas al artista a la revista Semana.
Según reporta el magazine, el Sol de México fue operado hace dos semanas y desde entonces se mantiene en observación.
"(Ha estado bajo un) estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad", informó la revista española el 17 de junio.
Evolución
Se pudo conocer que la intervención fue exitosa y que el cantante evoluciona de manera positiva.
"Los partes médicos que se han trasladado a su círculo más cercano hablan de una evolución 'plenamente favorable'", agrega el medio.
La fuente consultada asegura que Luis Miguel ha respondido al tratamiento post operatorio, por lo que los médicos evalúan darle el alta en los próximos días. "Una vez completados todos los controles y revisiones considerados imprescindibles antes de abandonar el centro".
Se desconoce la razón por la que el intérprete de La Incondicional fue sometido a una cirugía, pero se presume que estaba presentando problemas cardíacos.
Univision reporta que el cantante usó el apellido de su mamá para ser ingresado en el centro médico.