jueves 18  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Luis Miguel continúa hospitalizado tras procedimiento quirúrgico

La fuente consultada asegura que Luis Miguel ha respondido al tratamiento post operatorio, por lo que los médicos evalúan darle el alta en los próximos días

Luis Miguel.

Luis Miguel.

Cortesía/EB Public Relations Inc.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, un centro de salud especializado en cardiología, Luis Miguel continúa hospitalizado. Así lo han confirmado fuentes cercanas al artista a la revista Semana.

Según reporta el magazine, el Sol de México fue operado hace dos semanas y desde entonces se mantiene en observación.

Lee además
El omnipotente Partenón, en la Acrópolis.
PATRIMONIO

Partenón de Atenas es restaurado y recupera el esplendor del siglo XIX
Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
FAMOSOS

Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

"(Ha estado bajo un) estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad", informó la revista española el 17 de junio.

Evolución

Se pudo conocer que la intervención fue exitosa y que el cantante evoluciona de manera positiva.

"Los partes médicos que se han trasladado a su círculo más cercano hablan de una evolución 'plenamente favorable'", agrega el medio.

La fuente consultada asegura que Luis Miguel ha respondido al tratamiento post operatorio, por lo que los médicos evalúan darle el alta en los próximos días. "Una vez completados todos los controles y revisiones considerados imprescindibles antes de abandonar el centro".

Se desconoce la razón por la que el intérprete de La Incondicional fue sometido a una cirugía, pero se presume que estaba presentando problemas cardíacos.

Univision reporta que el cantante usó el apellido de su mamá para ser ingresado en el centro médico.

Temas
Te puede interesar

Confirman actuación de Alicia Keys en el desfile de los Knicks en Nueva York

Conceden a Sabrina Carpenter orden de alejamiento de cinco años contra acosador

"Toy Story 5" explora la batalla entre juguetes y pantallas modernas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una columna de humo se observa al fondo de la avenida Krome, en el oeste de Miami-Dade.
EMERGENCIA

Cierran Krome Avenue por voraz incendio forestal en oeste de Miami-Dade

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.
CONGRESO

Trump pide aprobar Ley SAVE y frena voto de confirmación de jefe de Inteligencia

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón
OPINIÓN

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón

Corte de cinta durante la inauguración de PS.
AVIACIÓN

Desde el emblemático edificio de Pan Am, PS apuesta por transformar la forma de viajar desde Miami

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

FIFA analiza demandar a ShakiBecca, imitadora de Shakira

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
FALLO

Tribunal de Florida anula prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

Altas temperaturas afectan el sur de Florida 
ALERTA

Calor extremo en el sur de Florida: sensación térmica alcanzará los 110 grados este jueves

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.
CAMINO A LA DEMOCRÁCIA

Eurocámara pide suspender el diálogo de la UE y Cuba

La medida afectará a nueve escuelas en el condado.
EDUCACIÓN

Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año