sábado 1  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Presidente electo de Colombia condena atentado en Cúcuta a seis días de su investidura

Al menos 11 heridos por atentado en Cúcuta. "El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de de vivir en paz", dijo el presidente electo

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CÚCUTA.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó con "absoluta firmeza" el atentado con bomba ocurrido el sábado contra una estación de policía cerca de la frontera con Venezuela a seis días de su posesión.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo en X el presidente electo, sobre la explosión de un camión bomba en la ciudad de Cúcuta, que dejó al menos 11 heridos entre policías y civiles, en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

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De la Espriella, un abogado millonario y figura de la derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

El estallido se produjo en la madrugada del sábado junto a una estación de policía en la ciudad de Cúcuta, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Periodistas registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y miembros de la fuerza pública, militares y pobladores que se acercaban al lugar.

La gobernación del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque, dio un balance preliminar de lesionados de ocho policías y tres civiles, en medio de la peor ola de violencia en la última década en Colombia.

"Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

De la Espriella asumirá el poder en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y blanco frecuente de atentados de las guerrillas.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, prometió intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo. Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

Petro en Cuba

Gustavo Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado.

El presidente colombiano viajó a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la "política de ahogamiento" de Estados Unidos contra la isla, así como sobre los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.

"Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde", escribió Petro en X el viernes.

El nuevo gobierno significará un giro político en Colombia tras cuatro años en los que la izquierda en el poder intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados y promovió un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, contrario a las políticas de Trump.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo. El presidente electo buscaba inicialmente tomar posesión del cargo en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

FUENTE: Con información de AFP

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