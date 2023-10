Lupita D'Alessio: "Quiero mucho a Miami"

MIAMI.- Ya son cinco décadas continuas en las que Lupita D' Alessio se ha dedicado a la música. Ahora, a sus 69 años de edad, la intérprete de éxitos como Inocente pobre amiga, Ese hombre, Que ganas de no verte nunca más, entre otros, se prepara para despedirse de su público en su última parada de Gracias Tour, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el James L. Knight Center de Miami .

Ante su recorrido por el país, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la intérprete que ha vendido más de 40 millones de álbumes y que cuenta con el apoyo de su hijo Ernesto D'Alessio como artista invitado para despedirse de su audiencia en Estados Unidos.

¿Qué se encontrará el público que aún no ha asistido a Gracias Tour?

A la gente que conoce a Lupita D'Alessio no hay mucho que decirle, pero Gracias Tour es una despedida y se van a encontrar con mi música, con esos grandes éxitos.

Yo amo mi música; entonces, como es una despedida, digamos que será un encuentro un poco más nostálgico.

También es padre (bueno) que Ernesto D'Alessio pueda cantar mis temas en esta gira; eso el público lo ha recibido bien bonito. El poder ver a mi hijo interpretar mis canciones es como un legado porque al final de todo, mi música va a estar para la posteridad.

En enero inició la gira, ¿hasta ahora cuál ha sido el mayor regalo de la fanaticada?

El aplauso. En el aplauso está todo: la pasión, la entrega y eso es lo que más me llevo.

Es una responsabilidad para un artista el poder tocar fibra y tener a gente que va justamente (a un concierto) para que le cante cierta canción, y que -además- la viven junto conmigo y la aplauden.

¿Qué le agradece Lupita a Miami?

Hace muchos años que no voy a Miami y estoy bien contenta de poder despedirme en esa ciudad. En ese sentido, Gracias Tour es decir gracias por tanto y me toca en Miami porque yo quiero mucho a Miami.

La gente de esta ciudad me quiere mucho: me refiero a la cubana, dominicana, la que siempre estuvo cuando comencé mi carrera y me arropaba muy bien cuando iba a varios programas de televisión, como el de Don Francisco.

Mi público me quiere mucho y la gente joven también. Entonces, es un poco mi generación y poco la nueva las que estarán esa noche en Miami. Así que los invito a que vayan.

¿Qué viene luego de la despedida de la audiencia en Estados Unidos el 5 de noviembre?

Nada, me estoy despidiendo ya. Estoy segura que es el tiempo justo para despedirme y descansar porque son 53 años dedicados a la música.

Ya cumplo 70 años el próximo año y mi música no es fácil de cantar, se necesitan pulmones, se necesita alma, fuerza, físico, condición física y llega un momento que eso va mermando. Así que creo que es el momento justo para hacerlo y que Dios nos vaya poniendo la brújula hasta dónde podemos estar y hasta dónde no.

Fechas de Gracias Tour en Estados Unidos

6 de octubre: Los Ángeles, California - YouTube Theater.

7 de octubre: Las Vegas, Nevadas - The Pearl.

12 de octubre: San Antonio, Texas - Boeing Center.

13 de octubre: McAllen, Texas - Payne Arena.

15 de octubre: Houston, Texas - Bayou Music Center.

18 de octubre: Chicago Illinois - The Rosemont.

21 de octubre: El Paso, Texas - El Paso County Coliseum.

22 de octubre: Dallas, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory.

3 de noviembre: Atlanta, Florida - Tabernacle.

5 de noviembre: Miami, Florida - James L Knight Center.