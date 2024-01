Macron mantiene su presunción de inocencia del actor Gérard Depardieu

El actor Gerard Depardieu posa para fotógrafos durante una sesión fotográfica para la película Valley of Love, en el 68º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2015.

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron , aseguró que no se arrepiente de haber defendido la presunción de inocencia del actor Gérard Depardieu , acusado de violación y agresión sexual , en unas declaraciones que levantaron revuelo.

"No me arrepiento de haber defendido la presunción de inocencia de una personalidad pública, un artista en este caso, como he hecho con responsables políticos", dijo durante una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo en París.