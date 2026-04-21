martes 21  de  abril 2026
MÚSICA

Madonna lanza "I Feel So Free", adelanto del próximo álbum

La canción debutó oficialmente tras una aparición sorpresa de la reina del pop en el segundo fin de semana del festival Coachella

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Reina del Pop, Madonna, ha paralizado la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado I Feel So Free, una pieza de corte deep house que sirve como carta de presentación para su decimoquinto álbum de estudio Confessions II.

Este lanzamiento representa un hito en su carrera al concretar el esperado reencuentro creativo con el productor Stuart Price, responsable del icónico sonido de mediados de los años 2000.

Lee además
Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia. 
SUCESOS

Atacante del set de "Sin senos sí hay paraíso" padecía psicosis y esquizofrenia
El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.
POLÉMICA

Presentan alegatos iniciales en nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

La canción debutó oficialmente tras una aparición sorpresa de la artista en el segundo fin de semana del festival Coachella, donde compartió escenario con Sabrina Carpenter.

El nuevo tema ha sido descrito por la crítica especializada como una composición atmosférica y eufórica que se aleja de las tendencias efímeras del pop actual para abrazar la madurez electrónica.

Con una duración de cinco minutos, I Feel So Free presenta a una Madonna reflexiva que, a través de una narrativa casi hipnótica, reivindica la pista de baile como el único espacio de libertad absoluta y anonimato.

Este sencillo no solo marca su primer material original desde el álbum Madame X (2019), sino que también simboliza su regreso triunfal a Warner, la casa discográfica que la vio nacer como estrella global.

Confessions II

La llegada de este sencillo confirma oficialmente los rumores que circulaban desde finales de 2025 sobre una secuela espiritual de su aclamado disco de 2005.

El nuevo álbum tiene su fecha de estreno mundial programada para el próximo 3 de julio de 2026. Según fuentes cercanas a la producción, el proyecto no solo cuenta con la dirección de Price, sino que también incluye colaboraciones experimentales con artistas como Arca, buscando fusionar la nostalgia del Italo-house con texturas vanguardistas.

Con este movimiento, la artista de 67 años busca reafirmar su vigencia y su capacidad inigualable para reinventar los códigos de la música dance.

Temas
Te puede interesar

Esteticista venezolana es asesinada por su expareja en Utah

Rihanna posa para portada de W Magazine junto a su hija Rocki

Fans de Michael Jackson llenan salas de cine por estreno de filme biográfico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo