Madonna lanza "I Feel So Free", adelanto del próximo álbum

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La Reina del Pop, Madonna, ha paralizado la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado I Feel So Free, una pieza de corte deep house que sirve como carta de presentación para su decimoquinto álbum de estudio Confessions II.

Este lanzamiento representa un hito en su carrera al concretar el esperado reencuentro creativo con el productor Stuart Price, responsable del icónico sonido de mediados de los años 2000.

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La canción debutó oficialmente tras una aparición sorpresa de la artista en el segundo fin de semana del festival Coachella, donde compartió escenario con Sabrina Carpenter.

El nuevo tema ha sido descrito por la crítica especializada como una composición atmosférica y eufórica que se aleja de las tendencias efímeras del pop actual para abrazar la madurez electrónica.

Con una duración de cinco minutos, I Feel So Free presenta a una Madonna reflexiva que, a través de una narrativa casi hipnótica, reivindica la pista de baile como el único espacio de libertad absoluta y anonimato.

Este sencillo no solo marca su primer material original desde el álbum Madame X (2019), sino que también simboliza su regreso triunfal a Warner, la casa discográfica que la vio nacer como estrella global.

Confessions II

La llegada de este sencillo confirma oficialmente los rumores que circulaban desde finales de 2025 sobre una secuela espiritual de su aclamado disco de 2005.

El nuevo álbum tiene su fecha de estreno mundial programada para el próximo 3 de julio de 2026. Según fuentes cercanas a la producción, el proyecto no solo cuenta con la dirección de Price, sino que también incluye colaboraciones experimentales con artistas como Arca, buscando fusionar la nostalgia del Italo-house con texturas vanguardistas.

Con este movimiento, la artista de 67 años busca reafirmar su vigencia y su capacidad inigualable para reinventar los códigos de la música dance.