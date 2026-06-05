viernes 5  de  junio 2026
MÚSICA

Madonna sorprende con show de 15 minutos en Nueva York

La reina del pop lanzará a principios de julio Confession II, creado junto al mismo productor de Confessions on a Dance Floor, de 2005

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images

NUEVA YORK.- Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa de 15 minutos en Times Square de Nueva York, a pocas semanas de la salida de su nuevo álbum.

La reina del pop lanzará a principios de julio Confession II, creado junto al mismo productor de Confessions on a Dance Floor, de 2005.

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Tras un aviso de última hora a los fans, la artista de 67 años se presentó el jueves en la noche ante cientos de personas desde un escenario instalado dentro de una de las icónicas pantallas gigantes de Times Square.

Vistiendo un corsé rosa de Dolce & Gabbana, la leyenda de la música interpretó seis canciones, entre ellas Hung Up y Get Together, del álbum de 2005, y temas del disco por salir.

Junto a Shakira y el grupo de K-pop BTS, Madonna encabezará el espectáculo del entretiempo en la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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FUENTE: AFP

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