Maker Faire Roma 2024 presenta la primera edición de Italia Media Art Festival

MAIMI.- La Maker Faire Roma – The European Edition presentará la primera edición del Italia Media Art Festival (IMAF) , un festival creado por la periodista venezolana Marinellys Tremamunno con el objetico de que el público pueda interactuar con obras de arte inmersivas y participativas, las cuales combinan tecnología y creatividad para ofrecer una experiencia dinámica.

La IMAF también busca promover el impacto de las obras de videoarte y promueve las contribuciones que herramientas digitales tienen en el arte. Por ello, los asistentes podrán participar en el conversatorio Inteligencia Artificial: una herramienta para la paz.

En este sentido, la organización sin fines de lucro Connectas estará presente con la exhibición Operación Retuit, una estrategia creada para combatir la desinformación y dar a conocer los sucesos que ocurren en Venezuela en medio de la represión contra los periodistas por el régimen de Nicolás Maduro.

Las noticias son presentadas por dos avatares: La Chama y el Pana, quienes fueron creados con inteligencia artificial.

Obras

Durante la cita también se presentarán las creaciones de artistas internacionales invitados como Oceanic Echoes, de Victoria Thomen (Roma, Italia); Qlimate Qronobot - La IA y el futuro de nuestro planeta, de Maria Korporal (Berlín, Alemania); Calligrapedia: A Universal Algorithm #2, de Tuan Mu (New Taipei City, Taiwán); y The Transmutation of Elon Musk, de Ari Kuschnir (Brooklyn, Estados Unidos).

Igualmente se proyectarán los videos seleccionados a través de la convocatoria realizada con la colaboración de Rome Art Week RAW: La morfología de la soledad, de Oltsen Gripshi (Durres, Albania); Bird of Prey, de Fran Orallo (Glasgow, Escocia); Unnatural - Of Humus and Artifact, de Sandrine Deumier (Francia); CreAItion. A Human-Machine Lovestory, de Kenneth Russo (Girona, España); Spiritual AI, de Silvia De Gennaro (Roma, Italia); y Creatore, de Mariia Plekhova (Roma, Italia).

Los artistas estarán disponibles para encuentros con el público, donde profundizarán sobre su proceso artístico y reflexionarán sobre la relación entre la inteligencia artificial y el arte contemporáneo.