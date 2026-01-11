domingo 11  de  enero 2026
Fallece en accidente aéreo el cantante colombiano Yeison Jiménez

La avioneta privada en la que viajaba el cantante, junto a cinco acompañante, no pudo elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista

El cantante Yeison Jiménez actúa en concierto. 

Captura de pantalla/ Instagram @yeison_jimenez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El cantante Yeison Jiménez falleció, junto a cinco acompañantes, cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló poco después de despegar en el centro de Colombia, informaron las autoridades.

"No hay sobrevivientes" del accidente, dijo el coronel Álvaro Bello de la dirección de Aeronáutica Civil a Caracol Radio.

Una de las víctimas es el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, confirmaron las autoridades.

El intérprete de música popular colombiana, que mezcla ritmos de rancheras y corridos de influencia mexicana, era muy conocido en el país y algunas de sus canciones como "Aventurero" o "Guaro" acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

La avioneta privada despegó del aeródromo de Paipa, un municipio de unos 30.000 habitantes en el departamento de Boyacá, cerca de las 16H00 locales (21H00 GMT). Tenía como destino la ciudad de Medellín (noroeste).

El Ministerio de Transporte indicó en un comunicado que la muerte del cantante y otros cinco ocupantes, incluido el piloto, se dio en las inmediaciones del aeródromo.

Un video que circuló en redes sociales muestra el despegue de la aeronave, que no pudo elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista. La avioneta chocó cerca de un bosque aledaño y quedó incinerada, según se vio en otro video.

La fiscalía anunció más tarde que iniciará una investigación para esclarecer las causas del accidente.

La autoridad de medicina legal colombiana dijo que los cuerpos serán trasladados a Bogotá, donde se harán estudios para su identificación.

Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo y en 2021 firmó un contrato con una disquera asociada a Universal Music. Ese año fue jurado del popular reality musical "Yo Me Llamo", de Caracol Televisión.

Su último sencillo, "Pedazos", fue lanzado hace cuatro meses.

