Colombia da el último adiós al cantante Yeison Jiménez

MIAMI.- Alrededor de 14.000 fanáticos se congregaron en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante Yeison Jiménez . Familiares, amigos y colegas también estuvieron presentes en el lugar, donde se realizó un emotivo acto que homenajeó la trayectoria del artista.

El intérprete de Aventurero y Destino final, falleció el 10 de enero. Jiménez se dirigía a una presentación en Medellín, pero la aeronave no pudo levantar suficiente vuelo y terminó estrellándose en Paipa, en el departamento de Boyacá. En el suceso también perdieron la vida Jefferson Osorio, mánager del artista; Oscar Marín, su asistente personal; y Weismann Mora, fotógrafo.

Homenaje

Durante el homenaje, Thaliana Jiménez Restrepo, hija menor del cantante, emocionó a los asistentes con sus palabras:

"Agradezcan mucho a sus padres porque lucharon por ustedes y les dieron lo mejor", dijo llorando. "El sueño de mi papá era vernos crecer y no podrá hacerlo, pero lo podrá hacer desde el cielito".

El público respondió con una ovación, muestra de apoyo y afecto a la menor que se encontraba visiblemente emocionada acompañada de su abuela.

Posteriormente, estrellas de la música colombiana subieron al escenario para interpretar un popurrí de los éxitos de Yeison Jiménez.

Entre los artistas que estuvieron presentes en la jornada se encontraron, Pipe Bueno, Alzate,Jessi Uribe y Paola Jara, quienes cantaron Tengo ganas, Sin decir adiós, Mi venganza y Ya no mi amor, piezas que en vida interpretaron junto a Jiménez.