Maluma revela el género de su segundo bebé

El cantante colombiano Maluma lució uno de los trajes más elegantes de la alfombra roja.

MIAMI.- Maluma atraviesa un momento personal y profesional maravilloso: el artista colombiano no solo celebra el lanzamiento del álbum Loco x Volver, también agranda la familia con la llegada de su segundo bebé junto a su novia Susana Gómez.

Y en medio de la felicidad, el intérprete no dudó en compartir, durante una entrevista que concedió a la revista Billboard , el género del bebé.

“Es un niño. Todavía estamos pensando en el nombre. Tenemos muchas opciones”, dijo el cantante de Felices los 4 a Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista.

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Durante la conversación, el artista urbano señaló que ha sido maravilloso poder disfrutar de este segundo embarazo en la intimidad de la familia.

"Primero que todo por la salud en el hogar. Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estar con mi pareja, en familia”, comentó.

Emoción

Asimismo, señaló que en esta oportunidad ha sido diferente, pues ha sido maravilloso saber que vendrá un niño al mundo. “Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad y un gozo que es muy diferente al primer embarazo”.

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del cantante, señaló que para su familia es importante tener un hijo varón.

“Esto es muy ancestral, pero mi abuelo y papá están matados porque el apellido va a seguir viviendo en la familia. Para mi abuelo eso es súper importante… Para mi la familia es muy importante, y si el abuelo está feliz, eso hace que todo el círculo funcione”.