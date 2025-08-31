domingo 31  de  agosto 2025
Mane de la Parra lanza el disco "Covers a mi manera"

El artista mexicano ofrece un recorrido que celebra la historia musical en español e invita a cada oyente a ser parte activa del espectáculo

El artista Mane de la Parra.&nbsp;

El artista Mane de la Parra. 

Cortesía/Líderes Latinos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Mane de la Parra estró Cover a mi manera, un proyecto discográfico en el que reúne nueve tracks con más de 42 canciones de 25 conciertos inolvidables y con los que promete emocionar a sus seguidores con una experiencia única.

El disco rinde tributo a exponentes de la música como Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, José José, Joan Sebastian, Mijares y Luis Miguel, Grupo Frontera, Grupo Firme y Julión Álvarez, entre otros.

"Covers a mi manera es una experiencia interactiva donde el público se convierte en el verdadero protagonista. En diversos momentos del espectáculo, los asistentes se transforman en solistas, compartiendo el escenario con Mane y creando una conexión cercana y memorable", destaca el comunicado de prensa.

Celebrar la música latina

La producción está acompañada de las grabaciones de las piezas en vivo y transmite la energía y el ambiente festivo de cada presentación, con pantallas que muestran las letras de las canciones para que todos puedan cantar a todo pulmón, sin importar su experiencia musical.

“Este disco es mi manera de agradecerle al público por acompañarme todos estos años. Quise rendir homenaje a las canciones que han marcado mi vida y, al mismo tiempo, invitar a la gente a ser parte del show. Porque cuando cantamos juntos, la magia es todavía más grande”, expresó Mane de la Parra.

Embed

De esta manera, el artista mexicano ofrece un recorrido que celebra la historia musical en español e invita a cada oyente a ser parte activa del espectáculo.

El disco se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

