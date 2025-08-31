domingo 31  de  agosto 2025
Jude Law encarna a Vladimir Putin en "El mago del Kremlin"

Adaptado de la exitosa novela de Giulano da Empoli, el largometraje sigue la carrera de Vadim Baranov, asesor en la sombra de Vladimir Putin, un personaje inspirado en Vladislav Surkov, fundador del partido del presidente ruso, Rusia Unida

El actor británico Jude Law posa durante una sesión fotográfica para la película Firebrand en la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 22 de mayo de 2023.

AFP/Loic Venance

VENECIA.- El actor británico Jude Law afirmó no temer a las "repercusiones" y que no tuvo miedo de meterse en la piel de Vladimir Putin en El mago del Kremlin, presentada este domingo en la 82ª Mostra de Venecia.

"No tuve miedo de las repercusiones. Me sentía seguro en manos de Olivier [Assayas, el director] y el guion era una historia que iba a ser contada de forma inteligente, con matices", declaró la estrella británica de 52 años.

No se trataba "de buscar la controversia por la controversia", subrayó en rueda de prensa.

Es la primera vez que un actor de tanto calado encarna al presidente Putin en la pantalla. En el filme, Jude Law lleva peluca, se mueve como el presidente ruso e incluso se entrenó para el papel practicando judo. "Es una locura lo que se puede hacer con una buena peluca", bromeó.

Más seriamente, explicó que al principio no sabía mucho de la vida y personalidad del mandatario y que recurrió a numerosas imágenes y videos de él para preparar el papel. En un momento dado, "se convirtió en una suerte de obsesión, cada vez buscando material más reciente".

El filme

Según Olivier Assayas, lo que quería era "un gran actor que entendiera todas las complejas matices del personaje, y que recreara desde dentro una parte de lo que quiera que sea Vladimir Putin".

Adaptado de la exitosa novela de Giulano da Empoli, el largometraje sigue la carrera de Vadim Baranov (interpretado por Paul Dano), asesor en la sombra de Vladimir Putin, un personaje inspirado en Vladislav Surkov, fundador del partido del presidente ruso, Rusia Unida.

A raíz del filme, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov comentó que "Putin es uno de los dirigentes más experimentados y más brillantes del planeta".

"Difícilmente podemos sobreestimar su influencia en los asuntos internacionales. Así que es bastante natural que varios países del mundo se interesen por él". apuntó.

