Belinda sorprende como invitada especial de Shakira en Ciudad de México

El concierto de Shakira, que marcó la fecha número once de la exitosa gira en México, tuvo como punto culminante la aparición inesperada de Belinda

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las mujeres ya no lloran" en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.

AFP/Stringer
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira dejó un momento inolvidable en el Estadio GNP Seguros, cuando la cantante colombiana invitó a Belinda al escenario para interpretar juntas el tema Día de Enero.

El concierto, que marcó la fecha número once de la exitosa gira en México, tuvo como punto culminante la aparición inesperada de Belinda, quien fue recibida entre ovaciones por miles de asistentes. Shakira la presentó como un verdadero ejemplo de trabajo y la invitó a compartir micrófono en una de las canciones más emotivas de su repertorio.

La complicidad entre ambas artistas se hizo evidente mientras el público coreaba cada estrofa. El dueto se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, generando una ola de reacciones en redes sociales, donde fanáticos destacaron la química y el talento compartido en el escenario.

La presencia de Belinda en el show no solo cumplió el sueño de muchos seguidores, sino también el de la propia intérprete mexicana, quien ha expresado en diversas ocasiones su admiración por la trayectoria de Shakira.

Fenómeno musical

Con esta colaboración, la gira de Shakira en México sigue consolidándose como un fenómeno musical y cultural. Además del impacto artístico, ha dejado huella en la economía local, atrayendo a visitantes de todo el país y del extranjero, y reafirmando a la cantante barranquillera como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Más allá de la emotiva colaboración, la gira Las Mujeres Ya No Lloran ha tenido un efecto arrollador en México. Según cifras compartidas por la industria de espectáculos, cada una de las presentaciones en el Estadio GNP Seguros ha reunido a más de 50 mil personas, generando un movimiento turístico y económico que se refleja en hoteles, restaurantes y comercios de la capital.

Los conciertos también han atraído a fanáticos internacionales, consolidando a México como una de las plazas más importantes dentro del recorrido mundial de Shakira.

