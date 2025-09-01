lunes 1  de  septiembre 2025
Entrenador del Sounders de Seattle: "Nuestro equipo fue mucho mejor que Messi"

Brian Schmetzer, director técnico del Sounders de Seattle, se tomó el tiempo para elogiar a Lionel Messi, pero destacó la superioridad de su equipo el domingo

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, se prepara para patear un tiro libre durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre su equipo y el FC Porto de Portugal, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el 19 de junio de 2025.&nbsp;

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEATTLE.- Brian Schmetzer, director técnico de los Sounders de Seattle, subrayó que el espíritu colectivo de su equipo fue clave para la victoria por 3-0 en la final de la Leagues Cup sobre el Inter Miami y sus figuras lideradas por Lionel Messi en el estadio Lumen Field.

"Aun a su edad, Messi es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Él es una superestrella y merece todos los cumplidos que yo le pueda dar, pero el día de hoy (domingo) nuestro colectivo fue mucho mejor que él", dijo Schmetzer en conferencia de prensa.

El entrenador del Sounders elogió la calidad técnica que también mostraron el español Jordi Alba, el argentino Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez.

"Ellos tienen jugadores talentosos e increíbles, que pudieron haber anotado un par de goles, pero nuestro colectivo y nuestra inteligencia nos ayudaron a mantener la compostura en todo momento", subrayó Schmetzer.

El entrenador de 63 años enfocó la atención en sus jugadores, citando nombres como el argentino Pedro de la Vega, el colombiano Jesús Ferreira y los hermanos Alex y Cristian Roldán.

"Vamos a hablar de nuestros chicos porque son jugadores talentosos y somos un gran equipo. Tal vez no tenemos los nombres más populares del mundo como Sergio Busquets o Jordi Alba, pero sí son jugadores muy talentosos dentro de un colectivo, y eso una vez más nos dio la ventaja", consideró Schmetzer.

Sobre las fricciones entre jugadores de ambos equipos al final del partido, Schmetzer comentó que "desafortunadamente eso nos va a quitar la atención de lo que fue un gran desempeño y un gran partido del Sounders de Seattle, pero el marcador que logramos es la historia de este partido y no lo que pasó después".

"El partido fue mucho más parejo"

El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, consideró que la derrota sufrida ante el Sounders por 3-0 en la final de la Leagues Cup no refleja lo acontecido el domingo en la cancha del estadio Lumen Field en Seattle.

"Lamentablemente recibimos un gol en el primer tiempo y creo que en el segundo mejoramos muchísimo; de hecho, dominamos y tuvimos ocasiones para empatar. El resultado de 3-0 termina siendo demasiado abultado, porque el partido fue mucho más parejo", consideró Mascherano en conferencia de prensa.

El entrenador argentino consideró que su equipo perdió esta final por "detalles" en la zona de definición.

"No me gusta encontrar excusas. Perdimos. Tuvimos oportunidades de anotar y solo puedo decir felicidades a Seattle por ser los campeones", dijo Mascherano, quien vive su primera temporada al frente del Inter Miami.

FUENTE: AFP

