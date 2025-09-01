Príncipe Harry regresa al Reino Unido y aviva rumores de reconciliación con la familia real

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

MIAMI.- El príncipe Harry volverá al Reino Unido el próximo 8 de septiembre, en una visita que ha reavivado los rumores de reconciliación con la familia real británica . El viaje coincide con el tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, y podría incluir un encuentro privado con su padre, el rey Carlos III .

El duque de Sussex asistirá a la ceremonia del 20.º aniversario de los WellChild Awards, organización benéfica que apoya a niños con enfermedades graves y de la cual es patrono desde hace 17 años.

Durante el evento, Harry entregará un reconocimiento a un niño inspirador y ofrecerá un discurso, en lo que será su regreso más relevante al país desde inicios de año.

Acercamiento con Carlos III

Fuentes cercanas al Palacio de Buckingham aseguran que existe una determinación mutua por recomponer la relación entre Harry y su padre, quienes no se reúnen en persona desde hace casi dos años. De concretarse, el encuentro sería de carácter privado y sin apariciones públicas, con el objetivo de avanzar en la reconciliación en un ambiente más íntimo.

En contraste, no se espera que el príncipe William participe en este acercamiento, ya que la relación entre los hermanos sigue marcada por la tensión, y especialistas en temas de la realeza coinciden en que un reencuentro entre ambos aún parece lejano.

Reportes de la prensa británica sostienen que Harry ha puesto sobre la mesa ciertas condiciones para facilitar la reconciliación. Entre ellas, garantías de seguridad para él y Meghan Markle durante futuras visitas, así como un trato protocolario formal hacia su esposa dentro de los eventos reales. Estas exigencias habrían generado incomodidad en algunos miembros de la familia, en especial en William.

El tema de la seguridad ha sido uno de los principales focos de conflicto desde que Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales en 2020. En mayo de este año, el príncipe perdió una apelación judicial para que el gobierno británico financie su protección personal, lo que ha complicado aún más su relación con el Reino Unido.