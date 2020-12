Manny Manuel sufre dos accidentes de carro en Puerto Rico

El primer accidente tuvo lugar pasada la medianoche cuando Manny Manuel perdió el control de su vehículo al intentar acceder a una autopista en el Este de la isla e impactó un poste al lado de la carretera.

El merenguero fue atendido por paramédicos en el lugar de los hechos y trasladado a un hospital de la ciudad de Caguas, donde se le realizaron las pruebas pertinentes — incluyendo un examen de sangre de alcohol — antes de ser dado de alta.

El carro de Manny Manuel fue confiscado por la policía.

"Tenemos motivos fundados para pensar que estaba ebrio", dijo el director de operaciones de campo de la Policía Municipal de Juncos, Héctor Hernández Bonilla, al diario El Nuevo Día de San Juan.

De acuerdo con la emisora de radio WALO 1240 AM, se encontraron botellas de alcohol fueron en el interior del vehículo accidentado.

Manny Manuel podría enfrentar cargos por violar la orden ejecutiva de toque de queda en la isla, y por su aparente estado de intoxicación.

Horas más tarde, el servicio de emergencia atendió una llamada que alertó que el cantante había chochado con un vehículo Honda Accord último modelo contra una barrera de contención en la autopista PR-22 cuando se dirigía de las localidades de Guaynabo a Bayamón.

Según el portavoz de prensa de la Policía Omar Marrero, el merenguero fue trasladado a un centro médico de Río Piedras en condición estable, donde fue atendido por heridas leves, reportó Primera Hora.

La relacionista pública de Manny Manuel, Lidda García Acosta, aseguró al rotativo que su cliente se encontraba estable y que solo había sufrido pérdidas materiales.

El cantante viajaba solo cuando ocurrieron los accidentes.

“Me dijo que no me preocupara, que estaba bien, que no era nada grave, que no le había pasado nada a él. Que su (auto) había sufrido un poco, pero que ya había resuelto”, declaró García Acosta al medio de comunicación.