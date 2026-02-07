sábado 7  de  febrero 2026
MÚSICA

Marc Anthony, Chiquis, Vives y Cepeda destacan en los estrenos musicales

Otros estrenos semanales incluyeron un dúo de Monsieur Periné y Jossman con ritmos de afrobeat caleño y el nuevo tema de Pedro Capó

El cantante colombiano Carlos Vives.

El cantante colombiano Carlos Vives.

EFE

MIAMI.- La primera colaboración entre Marc Anthony y la argentina Nathy Peluso, una balada romántica del colombiano Carlos Vives y el regreso de Chiquis con un adelanto cargado de honestidad de su próximo disco son algunos de los estrenos musicales más destacados de la semana.

Además, los colombianos Annasofía y Andrés Cepeda estrenan un bolero, Silvestre Dangond canta 'Ganas de tenerla', en cuyo videoclip aparece el futbolista del Bayern Munich, Luis Díaz, y el mexicano Edén Muñoz evoca sus recuerdos de la infancia en un nuevo tema.

Lee además
El colombiano Silvestre Dangond en el videoclip del tema Ganas de tenerla.
MÚSICA

Silvestre Dangond lanza "Ganas de tenerla", con el futbolista Luis Díaz como protagonista
Cientos de personas de distintas parte del país se reunieron en la calle Moneda para apreciar el colorido recorrido por la celebración del Año Nuevo chino.
TRADICIONES

Dragones y leones dan la bienvenida al Año Nuevo chino en Ciudad de México

Otros estrenos semanales incluyeron un dúo de Monsieur Periné y Jossman con ritmos de afrobeat caleño, la colaboración entre los jóvenes Alan Arrietas y Chino Pacas, y el nuevo sencillo grabado en vivo durante su actuación en el Coliseo de Puerto del puertorriqueño Pedro Capo.

Marc Anthony y Nathy Peluso viven su primer 'idilio'

El estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony y la argentina Nathy Peluso unieron sus voces para lanzar el tema 'Como en el Idilio', una canción de salsa que supone la primera colaboración entre ambos artistas y que, además, representa el primer dúo original del cantante con una voz femenina en más de tres décadas.

Una balada de Carlos Vives

El colombiano Carlos Vives estrenó esta semana el tema 'Te dedico', que trata el romanticismo moderno y los procesos de conquista en el amor, a través de una balada tropical pop que formará parte de 'El último disco', su próximo álbum que lanzará este año.

Chiquis ofrece un adelanto de su próximo disco

La ganadora de tres premios Latin Grammy, Chiquis, volvió a la carga con su tema 'Volví', una balada acústica cargada de honestidad y vulnerabilidad que revela su 'yo real'. La canción se enmarca en su próximo disco, que lanzará en abril.

El bolero íntimo de Annasofía y Andrés Cepeda

Los colombianos Annasofía y Andrés Cepeda cantaron 'Estamos a paz', un bolero íntimo que llevaba tres años esperando en el armario y que recuerda el final de una relación desde la sensibilidad del pop contemporáneo.

Silvestre Dangond presenta Ganas de tenerla

El artista colombiano y estrella latina del vallenato, Silvestre Dangond, ganador de cuatro premios Latin Grammy, presentó su sencillo 'Ganas de tenerla', que conecta la música y el fútbol de Colombia y cuenta con la participación del futbolista del Bayern Munich, Luis Díaz, en el videoclip.

Un Edén Muñoz más introspectivo

El compositor y cantante mexicano Edén Muñoz estrenó 'Mi yo de antes', un sencillo introspectivo de una de las voces más representativas de la canción romántica regional que narra sus errores y evoca la nostalgia de su niñez.

Monsieur Periné y Jossman al ritmo del afrobeat caleño

El grupo colombiano Monsieur Periné estrenó 'Mucho con demasiao' junto al cantautor colombiano Jossman, una canción que fusiona ritmos envolventes del afrobeat caleño con una letra que celebra el amor sin medidas.

Alan Arrietas y Chino Pacas se unen en Aston Martin

Las promesas mexicanas de la música regional, Alan Arrietas y Chino Pacas, se unieron para estrenar 'Aston Martin', un tema repleto de energía dirigido a una mujer y que se lanzó apenas una semana después de que Arrieta fuera galardonado como Artista del Año en los Premios Tik Tok 2026.

Pedro Capo en vivo desde Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Pedro Capo lanzó una versión en vivo de su éxito 'Vivo' grabada durante una actuación en el Coliseo de Puerto y que es una oda a la esperanza y a la celebración por el simple hecho de estar vivos, acompañada de acordes de guitarra y la potente del artista.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Serie de cine cubano en Miami anuncia proyección de "Nadie escuchaba"

La princesa noruega Mette-Marit "lamenta profundamente" su amistad con Epstein

Madelaine Petsch desenmascara al terror en "The Strangers: Chapter 3"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
BANCO CENTRAL

Designación de Trump augura una nueva era para la Reserva Federal

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).
COMUNICADO

Grupo IDEA advierte que proceso de amnistía en Venezuela debe ser "legítimo y democrático"

Rafael Marrero, economista jefe y presidente del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2).
PREVENCIÓN

Florida arrecia guerra contra espionaje chino, nace unidad C.H.I.N.A. para blindar datos biométricos

Te puede interesar

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Por Graciana Álvarez
El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.
FLORIDA

Avianca Cargo impulsa auge de flores por San Valentín a través de Miami

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.
Investigación

Jurado federal acusa a un hombre por amenazas de muerte contra el vicepresidente JD Vance