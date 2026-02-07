sábado 7  de  febrero 2026
Madelaine Petsch desenmascara al terror en "The Strangers: Chapter 3"

Entrevista a la actriz Madelaine Petsch y al productor Courtney Solomon por el estreno de "The Strangers: Chapter 3" en las salas de cine de EEUU

Madelaine Petsch se enfrenta a su peor pesadilla en&nbsp;The Strangers: Chapter 3.

Cortesía/ Lionsgate

Cortesía/ Lionsgate
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Ya está en cartelera The Strangers: Chapter 3, la tercera entrega de esta trilogía inspirada en el título homónimo de 2008. En esta ocasión, la historia nos sumerge en las entrañas del misterioso pueblo donde hacen vida “Los extraños” (el trío de psicópatas que llevan décadas asesinando a sangre fría a todos los incautos que llegan de visita a este lugar). En paralelo, seguimos la trama de Maya (Madelaine Pestch), la protagonista de esta trilogía, y su encuentro cara a cara con los responsables de matar a su pareja y torturarla física y psicológicamente. Un viaje que llevará a Maya a decidir entre perder su humanidad para mantenerse con vida o cobrar venganza con sus propias manos.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la protagonista de The Strangers: Chapter 3 Madelaine Pestch y con el productor Courtney Solomon, quienes contaron sobre los retos de rodar tres películas en simultáneo, el proceso de investigación que hizo el equipo de producción para crear a los asesinos en serie de la película y las posibilidades de un capítulo cuatro o spin-off luego de su controversial final abierto.

