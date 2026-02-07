Madelaine Petsch desenmascara al terror en "The Strangers: Chapter 3"

MIAMI.- Ya está en cartelera The Strangers: Chapter 3, la tercera entrega de esta trilogía inspirada en el título homónimo de 2008. En esta ocasión, la historia nos sumerge en las entrañas del misterioso pueblo donde hacen vida “Los extraños” (el trío de psicópatas que llevan décadas asesinando a sangre fría a todos los incautos que llegan de visita a este lugar). En paralelo, seguimos la trama de Maya (Madelaine Pestch), la protagonista de esta trilogía, y su encuentro cara a cara con los responsables de matar a su pareja y torturarla física y psicológicamente. Un viaje que llevará a Maya a decidir entre perder su humanidad para mantenerse con vida o cobrar venganza con sus propias manos.