sábado 7  de  febrero 2026
TRADICIONES

Dragones y leones dan la bienvenida al Año Nuevo chino en Ciudad de México

EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- La comunidad china desfiló este sábado con dragones y leones imperiales en los corredores del Centro Histórico de la Ciudad de México para dar la bienvenida al Año Nuevo chino, un ciclo que iniciará oficialmente el 17 de febrero y estará marcado por el Caballo, uno de los 12 animales del zodiaco de esta cultura asiática.

Cientos de personas de distintas parte del país se reunieron en la calle Moneda para apreciar el colorido recorrido ambientando con música de címbalos y gongs que acompañaron la tradicional danza en la que los bailarines serpentean figuras de dragones en el aire.

Alma Toscano viajó desde Guadalajara, Jalisco, para observar las criaturas de la mitología china representadas en tonos amarillo, rojo y negro, en especial los dragones de cola emplumada que recuerda a la deidad del México antiguo, Quetzalcóatl, representada como una serpiente.

“Todo tiene cosa en común, es parte de lo mismo”, afirmó Toscano a EFE sobre cómo entre la cultura mexicana y la asiática también hay similitudes pese a la distancia geográfica.

Un ejemplo de ese intercambio entre México y China es María Luisa López, quien lleva más de 60 años viviendo cerca de la calle Dolores, donde se ubica el Barrio Chino, por lo que ha desarrollado un “gusto” por el significado de las tradiciones del país asiático.

“Llevo más de cuarenta años (viniendo al desfile)”, precisó López al destacar que este encuentro multicultural, organizado por la Embajada China en el país y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, “crece” cada año en el corazón de la capital.

Desde California (Estados Unidos), Blanca, Verónica y Lourdes celebraron este tipo de actividades que unen a dos culturas con las que “no tenemos tanta relación y acercamiento”, además explicaron que fue en este evento donde comprendieron el significado del Caballo asociado a “la fortuna” y la perseverancia.

Este signo, que sustituye a la serpiente del año pasado, tuvo un papel protagonista en el desfile, pues se le vio representado con figuras danzantes y celebrado sobre pedestales.

Al espectáculo también se sumaron adultos y niños vestidos con trajes tradicionales mostrando movimientos de artes marciales, una de las actividades favoritas del público.

La historia del Barrio Chino en la capital mexicana se remonta al siglo pasado, cuando esta comunidad huyó del noroeste del país tras la persecución y matanza de esta población en los estados de Sonora, Sinaloa y Coahuila durante y después de la Revolución Mexicana (1910-1917).

FUENTE: EFE

