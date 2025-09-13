sábado 13  de  septiembre 2025
MODA

Colombia redefine la moda en la Semana de la Moda de Nueva York

Colombia brilló en la Semana de la Moda de Nueva York con una destacada participación que confirmó su lugar como referente en la industria global

Cortesía/ Prensa Semana de la Moda de Nueva York
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Semana de la Moda de Nueva York se vistió de colores colombianos, cuando tres de las voces creativas más destacadas del país se tomaron el Studio del Rockefeller Plaza. El evento confirmó a Colombia como una fuerza emergente en el escenario de la moda global.

El protagonismo estuvo en manos de Raúl Peñaranda, diseñador colombo-estadounidense radicado en Nueva York, a quien la prensa especializada ha bautizado como: “el nuevo rey del NYFW”. Bajo el respaldo del Council of Fashion Designers of America (CFDA), Peñaranda presentó su colección número 32 consecutiva, un hito que lo coloca junto a referentes como Oscar de la Renta y Carolina Herrera.

Su propuesta, titulada BLOOM, es un manifiesto de renacimiento: cada prenda fue confeccionada artesanalmente en Cartagena por maestros que transforman encajes, bordados, lentejuelas y tejidos en piezas de lujo sostenible, cargadas de exclusividad y emoción.

La pasarela también fue escenario para dos diseñadoras que están revolucionando los accesorios. Patricia Bueno, con su marca Antoine Atelier, elevó el bolso de mano a pieza de arte gracias a fibras naturales y técnicas ancestrales combinadas con detalles de crochet, cristales y flecos. Por su parte, Johanna De La Cruz transformó la joyería en un relato cultural, fusionando cestería tradicional con metal y textiles, creando piezas luminosas que hablan de identidad, color y textura.

“Colombia ya no es solo un proveedor para la moda mundial; hoy se convierte en un referente de la alta costura. Nuestra industria textil y de confecciones ha sido históricamente fuerte en Estados Unidos, y ahora, con diseñadores como estos, demostramos que también podemos marcar la pauta en creatividad y lujo”, destacó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Más allá de la pasarela

El impulso colombiano en Nueva York no se limitó a esta muestra. La Cámara de Comercio de Bogotá desplegó una ambiciosa agenda que incluyó una charla de moda en Manhattan, un desfile colectivo en Chelsea, una proyección en Times Square y un pop-up store en Midtown.

Ocho marcas emergentes bogotanas debutaron en este escenario internacional, consolidando a Colombia como potencia creativa que sabe unir tradición y vanguardia.

