Marco Antonio Solís: "Me siento pleno y agradecido"

MIAMI.- Marco Antonio Solís arranca el 3 de marzo en San José, California, u nueva gira , que promete ser la más ambiciosa de su carrera. Y cómo no, si llega después de un espectacular año 2022, que incluyó el esperado tour Una historia cantada, con Los Bukis, y el reconocimiento como Persona del Año 2022, otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

“Estaremos durante el mes de marzo presentándonos en Estados Unidos. Luego, en abril y mayo nos vamos a México. Posteriormente aterrizaremos en Europa, cosa que me hace muy feliz porque este es el segundo año consecutivo que voy para allá. Luego estaremos en Latinoamérica, y en agosto regresamos a Estados Unidos. Sinceramente, no puedo decir que voy a trabajar porque hago lo que amo, así que me siento feliz con todo lo que está pasando. Estoy preparando un nuevo espectáculo que creo que le va a gustar a todo el público”, dijo Marco Antonio Solís, durante una conferencia de prensa realizada en la cubierta de un yate anclado en las aguas de Miami.

Producida por Live Nation, la gira de 40 ciudades que lleva por nombre El Buki World Tour 2023, se alinea al título de la docuserie de la vida del artista mexicano, estrenada por Amazon Prime, y de la cual el cantante espera realizar una segunda temporada.

“Para hacer una serie hay que hablar de muchas cosas, y pienso que cuatro capítulos es muy poco. Creo que quedaron muchas cosas por decir, que espero saquemos más adelante. Tenemos mucho material para una segunda temporada”, dijo el cantante, quien también durante este fin de semana celebra su nominación al Grammy.

“Están pasando cosas maravillosas en mi carrera. Estoy nominado para el Grammy, y estoy cruzando los dedos porque llevo siete nominaciones y no me ha tocado ninguna presea”, dijo el cantautor entre risas.

“Todos los que estamos compitiendo estamos muy enfocados en lo que hacemos, y tenemos la misma ilusión de ganar, así que cualquier que se lleve el premio estará bien. La música latina en el mercado americano cada vez cobra más fuerza, y eso se lo debemos a muchos artistas del reguetón que han puesto de moda nuestro idioma. Eso nos abre las puertas en muchos países. Es un logro estar nominado”, dijo Marco Antonio Solís.

Una carrera en ascenso

Con una carrera de más de cuatro décadas, Marco Antonio Solís es considerado uno de los artistas mexicanos más exitosos y multifacéticos en la historia de la música latina. Su dedicación a sus raíces lo han convertido en un embajador del idioma español y de los ritmos tradicionales a nivel mundial. Es por eso que la Academia Latina de la Grabación® lo nombró la Persona del Año 2022, no solo por su prolífico trabajo como músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico, sino también por sus esfuerzos humanitarios.

“Ese fue un recomiendo maravilloso, ver a tantos artistas y amigos interpretando mis canciones, como decimos en México ‘me movió el tapete’ [me causó emoción]. Muchas de esas canciones que se escucharon en la ceremonia no pueden faltar en esta gira. Siempre que comenzamos un nuevo tour tratamos de ofrecer algo diferente, pero hay canciones que el público quiere escuchar tal y como se grabaron, así que no podemos hacer muchos cambios”, dijo.

Marco Antonio Solís, ganador de cinco Latin Grammy y nominado a siete Grammy, asegura que no se imagina cómo hubiera sido su carrera artística con el uso de las redes sociales, razón por la que analiza el escenario actual de la música y comparte un motivador mensaje para los jóvenes artistas.

“Nunca dejen de trabajar y de promover lo que aman, porque siempre va a existir una persona con buenos oídos y visión que crea en ustedes. Hay que proponer, y más ahora que todo es global. Nunca se desanimen ni dejen de creer en ustedes, porque el desánimo es la peor de las trampas en el camino. Alguien los va a encontrar y su vida va a cambiar”, dijo.

Causando gran expectación de sus fanáticos desde el anuncio de su gira, El Buki promete una experiencia extraordinaria para todos, ofreciendo a los espectadores una noche mágica y romántica con espacios acústicos y más íntimos.

“No es fácil en los shows masivos cantar cosas tan íntimas, porque se requiere de un ambiente, una atmósfera y de la atención del público, así que promover esos espacios es uno de los retos de esta gira”, dijo el artista.

“Me siento pleno y agradecido de cada escalón que voy subiendo. Así lo siento en mi carrera, y personalmente me siento un ser afortunado. Dios me ha abrigado y me ha protegido, por eso sigue siendo el motor y mi guía principal”, finalizó.

Las entradas para El Buki World Tour 2023 ya están a la venta a través de www.marcoantoniosolis.com.