miércoles 8  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años de matrimonio

La noticia de la separación llega días después de que Antonoff asistiera a la boda de su amiga de toda la vida, Taylor Swift, con Travis Kelce sin Qualley

Margaret Qualley (izquierda) y Jack Antonoff asisten a la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Margaret Qualley (izquierda) y Jack Antonoff asisten a la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Margaret Qualley y Jack Antonoff se han separado a pocos meses de cumplir tres años de casados, según confirmó la revista People. Una fuente cercana añade que la relación de la pareja está pasando por un momento difícil. Sin embargo, Otra fuente cercana a la pareja agrega que la actriz y el vocalista de Bleachers están intentando resolver sus diferencias.

Antonoff se encuentra en plena gira de Bleachers Forever, mientras que Qualley está en la fase de preproducción de la próxima película de terror, Possession.

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La noticia de la separación llega días después de que Antonoff asistiera a la boda de su amiga de toda la vida, Taylor Swift, con Travis Kelce el 3 de julio, sin Qualley, y llevara consigo a su hermana, la diseñadora de moda Rachel Antonoff.

Relación y matrimonio

Antonoff, exitoso músico y productor discográfico, y Qualley, conocida por películas como Sanctuary y The Substance, desataron rumores de romance en agosto de 2021 cuando fueron vistos besándose en una cita en Brooklyn.

La pareja hizo pública su relación en 2022 al asistir juntos a un almuerzo de los Premios AFI en apoyo de la serie de Netflix de Qualley, Maid.

En marzo de ese mismo año, la pareja oficializó su relación en Instagram y la revista People confirmó su compromiso en mayo de 2022.

La boda de Qualley y Antonoff en agosto de 2023 en Nueva Jersey contó con invitados famosos como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.

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