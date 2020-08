María Celeste Arrarás se abre a trabajar en otros canales

“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, afirmó María Celeste Arrarás.

La periodista estuvo casi dos décadas frente al programa Al rojo vivo, uno de los espacios con mayor rating de Telemundo.

En la conversación, María Celeste Arrarás confesó cómo fue su primer día después de salir de la planta televisiva.

“(El no sentir) esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?”, confiesa la periodista puertorriqueña de 59 años, quien no haría su show más ese día o los venideros y optó por dejarse consentir por sus hijos Julián, Lara y Adrián Arvesú en su casa ubicada al sur de Miami. “Me sentí con el pecho apretado”.

María Celeste Arrarás comparte su proceso de recuperación tras recibir la noticia, días después.

"En lo personal estoy muy bien. Nunca es agradable ser despedido. Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente. Pero espero que igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público", destacó.

Por último, la ganadora de tres premios Emmy expresó: “Me llevo mil sonrisas, logros, experiencias maravillosas”.

María Celeste Arrarás ha sido noticia esta semana desde que se supo que Telemundo la había desincorporado de su staff de animadores. El mismo día corrió la especie de la salida de Rashel Díaz; una semana antes, pasó lo mismo con Carolina Sandoval y hace más tiempo con Héctor Sandarti.