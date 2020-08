María Celeste rompe en llanto por gesto de sus excompañeros

Embed

Tras su despido de Telemundo luego de haber dedicado dos décadas a la cadena que la había contratado como rostro exclusivo, María Celeste dijo estar viviendo una montaña rusa de emociones.

"Dentro de lo que cabe bien, pero ciertamente todas estas cosas fuertes que te pasan en la vida son cíclicas. Entonces tú vas pasando por todas las diferentes emociones y, de un día para otro, van cambiando tus sentimientos. Y decir que no me afecta sería decir que no soy humana, que soy de palo, y no lo soy. Así que vas por una montaña rusa de emociones. Y eso es bueno porque te ayuda a superarlo y, sobre todo, te recuerda que estás viva", reveló María Celeste Arrarás en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Con una sólida trayectoria y más de un millón de seguidores en sus redes sociales, la periodista está preparada para nuevas oportunidades.

“La fórmula de antes de cuando uno dejaba un trabajo o lo dejaban, como en mi caso, ha cambiado tremendamente. Hay mucha más variedad de opciones e independencia. Y espero que me vaya bien, vamos a ver qué me trae el destino. Ojalá que aparezcan las oportunidades que me convengan y que yo sepa identificarlas para aprovecharlas”, dijo.