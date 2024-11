Mariah Carey da la bienvenida a la temporada navideña

MIAMI.- Como ya es tradición, la cantante Mariah Carey se despidió del Halloween con un video publicado en redes sociales en el que anuncia la llegada de la temporada navideña con su éxito All I Want For Christmas Is You , el cual cumple 30 años este 2024.

La pieza inicia con un baile al estilo sombrío de la serie. Sin embargo, a medida que avanza la coreografía, Mariah saca una daga y la lanza hacia un retrato que se quiebra, y al voltear se abre un armario que al abrirse muestra un traje rojo y que evidencia que el 31 de octubre ha terminado, dando paso al penúltimo mes del año y con él los preparativos para la temporada navideña.

Posteriormente, se observa cómo la Reina de la Navidad entona la popular frase It's time, convirtiendo todo el entorno en un ambiente navideño, al tiempo que su Homero se vuelve un muñeco de nieve. Automáticamente comienza a sonar All I Want For Christmas Is You.

Reina de la Navidad

En los últimos años, la canción ha convertido a Mariah Carey en la Reina de la Navidad al posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales durante la temporada.

Sin embargo, no todo fue color de rosa desde su lanzamiento en 1994, pues la pieza, coescrita y coproducida por Carey y Walter Afanasieff para el álbum Merry Christmas, no cumplía con los requisitos de la época para entrar en el Hot 100 de Billboard.

Si bien la canción había sido enviada a estaciones de radio, la única forma de obtener el sencillo era comprando el álbum, según comentó Gary Trust, director de operaciones y listas de Billboard a The New York Post.

Con la llegada del streaming la canción ganó popularidad y calando en los rankings; y fue en 2019 cuando se ubicó en el primer lugar del Billboard Hot 100.