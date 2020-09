Mariah Carey revive momento incómodo con Ellen DeGeneres

“La gente está diciendo que estás embarazada. Hay rumores”, expresó DeGeneres en su programa, a lo que Mariah Carey le pidió que no discutiera acerca de dicho tema.

Ellen le indicó que no lo haría, pero acto seguido sacó una botella de champaña para brindar y celebrar que la cantante no estaba embarazada.

Aunque Carey se negó en un principio y se excusó de varias formas para no tomar, finalmente tomó la copa después de que Ellen había servido la bebida alcohólica. Mariah aparentó beber, pero DeGeneres no le quitó la mirada de encima y al darse cuenta de que no tomó, la comediante hizo hincapié en que Carey estaba embarazada.

"No digas eso”, contestó Carey.

12 años después, la intérprete del álbum Merry Christmas recordó ese episodio en una entrevista para el medio digital Vulture e indicó que fue un momento sumamente incómodo, ya que en ese momento no estaba lista para anunciar su embarazo al mundo.

“Me sentí extremadamente incómoda en ese momento, es todo lo que puedo decir. Y realmente me ha costado mucho lidiar con las consecuencias”, dijo Carey en días recientes.

“No estaba lista para contárselo a nadie porque había tenido un aborto espontáneo. No quiero hacer leña del árbol caído, pero no disfruté ese momento”, añadió.

Pese a que en 2011, la cantante dio a luz a sus gemelos Monroe y Morrocan, frutos del matrimonio con Cannon, luego de la entrevista en The Ellen DeGeneres Show, la intérprete vivió otro aborto espontáneo.

“Hay una empatía que se puede aplicar a esos momentos que me hubiera gustado que me mostraran, ¿pero, qué se supone que debí haber hecho?", acotó.