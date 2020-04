Marianne Faithfull hospitalizada por coronavirus

"Su estado es estable y responde bien al tratamiento. Le deseamos que se recupere pronto y completamente", agregó.

La artista estadounidense Penny Arcade, amiga de la cantante británica de 73 años, escribió en su cuenta de Facebook que Marianne Faithfull acudió al hospital el martes porque empezó a tener tos estando confinada.

"Ella superó y sobrevivió a tantas cosas en su vida, incluida la de ser Marianne Faithfull, que si se la lleva un virus (coronavirus) sería una tragedia", escribió la estadounidense, cuyo verdadero nombre es Susana Ventura.

Marianne Faithfull fue uno de los iconos de los años 60. Saboreó la fama con solo 17 años gracias a la canción "As Tears Go By", escrita por Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones.

Además de ser cantante y compositora, también fue actriz a lo largo de sus cinco décadas de carrera, pero tuvo que lidiar con su adicción a las drogas y con problemas de salud.