Maribel Guardia denuncia a exnuera por presuntamente a su nieto

Ante la alarma, las autoridades trasladaron al menor a la Fiscalía de Justicia Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ciudad de México, donde se presume fue evaluado. Horas más tarde, se determinó que el infante estaría bajo la custodia de Guardia por 10 días, mientras continúa la investigación del caso.

Embed

Imelda Garza Tuñón rechazó la acción cometida por su exsuegra, con quien hasta hace poco estuvo viviendo tras la muerte de Julián, y señaló que la razón de su arremetida se debe a que no autorizó que la actriz se llevara al niño de la escuela porque no le había solicitado permiso previamente.

Asimismo, aseveró que los únicos hombres que ingresan a su hogar son amigos miembros de la comunidad LGBTQ+, y que se ha sometido a pruebas toxicológicas que demuestran que no consume drogas.

La noticia ha generado una ola de reacciones por parte de la prensa y seguidores de ambas artistas, algunos apoyando a Maribel y otros acusándola de querer proyectar el dolor de la ausencia de su único hijo en tener la patria potestad de su nieto y alejarlo de su madre.

Versión de Maribel Guardia

En medio de la controversia, la actriz de 65 años emitió un comunicado en el que asegura que no desea tener la custodia de su nieto, y que su acción solo responde a la preocupación por la seguridad de José Julián.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, reza el breve texto compartido en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

El programa Hoy tuvo acceso al documento judicial que interpuso Guardia y expuso parte de la denuncia de la actriz:

"Es de hacer del conocimiento de esta autoridad que la hoy imputada sale todos los fines de semana y eventualmente entre semana del domicilio de la suscrita, que fuera el conyugal en vida de mi hijo; tengo conocimiento por las personas y hechos que manifiesto a continuación, que va a diversos lugares de entretenimiento como lo son bares o los denominados antros, o en ocasiones a casas de sus amistades, y no regresa en uno o dos días, sin saber su paradero ni con qué clase de personas se relacione, y como lo acredito con las pruebas que se ofrecen para mejor proveer, regresa al domicilio en estado evidente de ebriedad y con comportamiento muy errático, teniendo el temor fundado por los comentarios recibidos que la hoy imputada también consume drogas".

La intérprete de origen costarricense también reveló que provee a la cantante con una pensión mensual para apoyarla con sus gastos personales y los del pequeño, alegando que Tuñón no tiene un empleo estable.

"Considero necesario hacer del conocimiento de esta autoridad, que a la suscrita le proporciono como ayuda, sin haber obligación alguna, un apoyo mensual a razón de 22 mil pesos para sus gastos personales, ya que la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Reacción de Imelda Tuñón

La viuda de Julián Figueroa compartió en sus redes sociales la angustia que le ha generado el conflicto con su exsuegra, y destacó que es inocente de los señalamientos. Además, rechazó la forma en la que las autoridades sustrajeron al niño y lo mantuvieron apartado y sin comunicación.

“No les puedo describir la desesperación que siento. Tienen un menor de edad, que tiene siete años, encerrado y lo encerró Maribel Guardia”.

Además, agregó que las diferencias con Guardia iniciaron cuando ella tomó la decisión de irse a vivir sola con su hijo.

"Se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián y por más que yo lo quiera ya no va a volver. Entonces no tenemos por qué estar en esa casa cuando necesito estar en otro espacio para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiero educarlo. Es una injusticia. Justamente, cuando nos estamos saliendo de su casa es cuando empiezan a poner estas cosas”.

Aunque la Fiscalía concedió a Maribel Guardia el cuidado temporal del pequeño, Garza Tuñón aseguró que es una injusticia y que no se quedará de brazos cruzados. "Esta injusticia no se puede quedar así, yo soy la madre de mi hijo, si quieren pruebas, les doy las pruebas, que por favor me las hagan, no pueden llevarse un menor así nada más".

La mujer de 28 años acudió a la Secretaría de las Mujeres para asesorarse y dar seguimiento al caso.

“Yo voy a presentar todas las pruebas que sean pertinentes para probar mi inocencia y también voy a dar mi versión de los hechos para poder desestimar esta denuncia. Yo estoy con mi tratamiento psicológico, voy a ser todas las pruebas que se me piden, antidoping, por supuesto y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la Fiscalía, lo cual me parece muy injusto y no me dejaron verlo”.