Maribel Guardia habla de la relación de Addis Tuñón con su nieto

Maribel Guardia habla sobre el apoyo que ha recibido de familiares, amigos y seguidores, tras la muerte de su hijo.

MIAMI.- Maribel Guardia ha roto el silencio en torno a la decisión de que la periodista Addis Tuñón sea la nueva tutora legal de su nieto, José Julián. En una declaración que dio a Radio Fórmula, la actriz rechazó la postura de la nueva representante y aseveró que nunca ha tenido relación con el menor.

"Parece la primera dama de la República. O sea, mi primer moción es que destituyan a Marco. ¡Wow! Ay, por supuesto. Ya lo habíamos pedido nosotros de noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto", dijo la intérprete el 25 de mayo.

Asimismo, manifestó que en los años que su hijo y nuera vivieron con ella, nunca vio a Addis Tuñón compartir con el pequeño.

"Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?".

Herencia

En este sentido, la actriz manifestó sentirse preocupada por el patrimonio que heredará el menor, pues teme que el dinero se destine al pago de los honorarios profesionales que llevan el caso.

"Me preocupa también la herencia del niño porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá quedar al niño al final", dijo.

El 20 de mayo un juez designó a la periodista Addis Tuñón como tutora legal definitiva del menor, ocasionando que Maribel Guardia perdiera la custodia del niño, fruto del matrimonio de su difunto hijo Julián Figueroa con Imelda Garza Tuñón.