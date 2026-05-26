martes 26  de  mayo 2026
GASTRONOMÍA

Sokai Sushi Bar apuesta por la experiencia para liderar la propuesta Nikkei en Miami

La marca prepara una ambiciosa propuesta que fusionará gastronomía, entretenimiento y cultura digital durante el Mundial

Un rol de langosta, propuesta del menú de Sokai Sushi Bar.&nbsp;

Un rol de langosta, propuesta del menú de Sokai Sushi Bar. 

Cortesía/ Sokai Sushi Bar
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- Happy Hours interminables, platos diseñados para redes sociales, experiencias inmersivas y campañas digitales forman parte del nuevo ADN gastronómico de Miami. Y pocas marcas parecen entender esa transformación tan bien como Sokai Sushi Bar, restaurante de cocina japonesa-peruana que busca convertir cada visita en mucho más que una salida a comer.

“La gastronomía en Miami cambia constantemente, y nosotros entendimos desde el inicio que no basta con tener buena comida”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS el empresario Jesús León, uno de los líderes de la marca Sokai Sushi Bar.

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“Nosotros trabajamos constantemente en renovar experiencias, crear nuevas propuestas, activar promociones atractivas, y mantener una conexión muy activa con nuestros clientes. Buscamos que cada visita se sienta fresca, dinámica y memorable”, añadió.

Mucho más que sushi

Para Sokai Sushi Bar, el restaurante moderno ya no puede limitarse únicamente a servir comida.

“El consumidor actual busca espacios capaces de generar emociones, contenido, y experiencias que puedan impactar en redes sociales”, afirmó León. “El cliente de Sokai aprecia la calidad, pero también quiere sentirse sorprendido”.

Y esa visión ha llevado a los restaurantes que son parte de la marca a desarrollar una estrategia que combina cocina Nikkei, entretenimiento, activaciones temáticas, y campañas digitales con propuestas accesibles para distintos tipos de consumidores. Desde especiales de almuerzo hasta Happy Hour extendido y experiencias durante el año, la intención es mantener una marca viva y en constante evolución.

“La cocina japonesa-peruana o Nikkei tiene equilibrio, intensidad, frescura y creatividad al mismo tiempo. Y esta oferta culinaria conecta con el consumidor actual porque ofrece sabores sofisticados, visualmente atractivos, y llenos de personalidad”.

Redes sociales, viralidad, y gastronomía

Uno de los fenómenos que más ha transformado la industria gastronómica en los últimos años es el impacto de las redes sociales sobre las decisiones de consumo. En Miami, muchos restaurantes nacen prácticamente diseñados para Instagram o TikTok, una realidad que Sokai Sushi Bar reconoce como parte del negocio moderno.

“Hoy las personas no solo buscan comer bien; buscan lugares que les generen una experiencia memorable, que puedan compartir y con los que se identifiquen. Pero ojo, la viralidad por sí sola no garantiza permanencia, lo que realmente lo hace regresar es la experiencia completa”, advirtió el empresario.

Actualmente, Sokai Sushi Bar impulsa campañas BOGO en Uber Eats, promociones especiales, especiales de almuerzo, y experiencias temáticas que buscan convertir cada visita en algo diferente. Además, la marca adelantó que prepara para junio una innovadora experiencia inspirada en el Mundial de fútbol, integrando gastronomía, entretenimiento y cultura pop.

“La gastronomía requiere pasión, pero también mucha visión, disciplina y capacidad de adaptación porque hoy un restaurante es mucho más que comida”, concluyó León.

Para saber más de Sokai Sushi Bar y sus locaciones, visite www.sokaisushi.com

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