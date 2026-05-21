Maribel Guardia pierde la tutela de su nieto José Julián Figueroa

Maribel Guardia habla sobre el apoyo que ha recibido de familiares, amigos y seguidores, tras la muerte de su hijo.

MIAMI.- Tras una batalla legal por la custodia de su nieto José Julián, fruto del matrimonio de su difunto hijo Julián Figueroa con Imelda Garza Tuñón, la actriz Maribel Guardia ha perdido la tutela del menor. Medios de comunicación informaron que un juez designó a la periodista Addis Tuñón como tutora legal definitiva del menor.

Según dio a conocer la propia Addis en el programa De Primera Mano, el proceso legal cerró hace dos semanas y compartió en pantalla el documento que la acredita como la nueva representante de José Julián.

Infobae destaca que Addis Tuñón e Imelda Tuñón son conocidas en el medio del entretenimiento como tía y sobrina, respectivamente. Sin embargo, el portal sostiene que: "no existe un parentesco biológico comprobado; su vínculo es afectivo y se originó tras conocerse en proyectos profesionales, al notar que compartían el apellido Tuñón".

Guardia no se ha pronunciado al respecto.

Primeros pasos

En la transmisión, Addis aseveró que el proceso culminó hace dos semanas, pero fue hoy que se le citó para asumir formalmente la tutoría.

"Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos", comentó.

Además, señaló que ya hizo ante las autoridades la primera solicitud: remover a Marco Chacón, esposo de Guardia, como albacea del patrimonio de José Julián.

"Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy".

Tuñón expuso que ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se presentaron para comparecer ante el juez previo a la resolución de la tutela.

En este sentido, también se pudo conocer por parte de Imelda Tuñón, madre del infante, que el pequeño no había recibido lo correspondiente a la manutención durante tres años.

Conflicto

En enero de 2025, Maribel Guardia presentó una denuncia en contra de Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, asegurando que la cantante no se hace responsable de su nieto José Julián, de 7 años.

Según trascendió, Guardia asegura que Garza Tuñón no permanece en casa con el pequeño, lo abandona para irse a fiestas hasta la madrugada, lleva hombres a su casa y, presuntamente, consume sustancias.

Ante la alarma, las autoridades trasladaron al menor a la Fiscalía de Justicia Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ciudad de México, donde se presume fue evaluado. Horas más tarde, se determinó que el infante estaría bajo la custodia de Guardia por 10 días, mientras continúa la investigación del caso.

Imelda Garza Tuñón rechazó la acción cometida por su exsuegra, con quien hasta hace poco estuvo viviendo tras la muerte de Julián, y señaló que la razón de su arremetida se debe a que no autorizó que la actriz se llevara al niño de la escuela porque no le había solicitado permiso previamente.

La disputa derivó en la batalla legal por la custodia del menor.