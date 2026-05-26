Aseguran que Piqué y Clara Chía quieren agrandar la familia

Clara Chía y Gerard Piqué. Periodista revela apodos que utiliza la novia del exfutbolista hacia Shakira .

MIAMI.- El romance de Gerard Piqué y Clara Chía continúa viento en popa. Y tras cuatro años de relación, la pareja presuntamente está considerando dar un paso más: tener hijos. La supuesta decisión la tomaron durante el reciente viaje a Venecia.

Según declaró la periodista Mandy Fridmann a Las Top News, Piqué y Chía celebraran su cuatro aniversario en la ciudad italiana.

"Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira", comentó. "Piqué y Clara Chía estuvieron la semana pasada en Venecia festejando los cuatro años juntos. Saquen cuentas cuándo empezaron. Festejaron los cuatro años y ellos habrían… y lo voy a poner en 'habrían' porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento... congelado embriones hace un año", agregó.

Posible embarazo

La comunicadora señaló que este 2026 la pareja podría dar una sorpresa a seguidores y detractores.

"Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y en el 2026, o sea, este año, podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha", aseveró.

Piqué y Clara Chía fueron captados en Venecia, Italia, a principios de mayo. People en Español y ¡HOLA! difundieron las fotografías.