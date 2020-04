Mariela Vecchio: "Aprovechemos este encierro para florecer"

“Hemos logrado establecer a nivel internacional la marca Helen Ortiz y eso es algo que me llena de orgullo. Yo soy abogada de profesión, pero me enamoré del mundo del diseño y por eso escogí este camino. Por otra parte, el emprendimiento de las mujeres es algo que me apasiona. Puede considerarse feminista, pero creo que tenemos el potencial único de hacer crecer nuestras propias empresas”, agregó.

Creando desde el encierro

Convencida de que los momentos de crisis son una oportunidad para reinventarse, Mariela Vecchio en estos tiempos de pandemia sigue creando desde su casa para sorprender con nuevos diseños y colecciones que inspiren y empoderen a la mujer.

“Quienes estamos en el mundo creativo tenemos que aprovechar el tiempo en casa para crear, diseñar, idear colecciones que sorprendan, y tenemos la tarea de aprender a inspirarnos en medio de la inseguridad. Hoy tenemos tiempo y no podemos desanimarnos. No podemos estancarnos, hay que aprovechar el trabajo desde casa, aprender del encierro, seguir adelante y florecer. Estoy segura de que si lo utilizamos bien, este tiempo puede dar grandes frutos”, dijo la emprendedora, quien a pesar de que tiene su producción detenida, no deja de idear nuevas prendas.

“Hoy más que nunca el color que promovemos, la fuerza de nuestros diseños y la alegría de nuestras prendas, es algo que queremos contagiar. La idea es marcar la diferencia, no perder nuestra identidad y seguir impregnando al mundo de color y mensajes positivos”.

Su misión

Grandes proyectos y sueños han comenzado desde la comodidad del hogar y en la soledad que conlleva tomar un momento de introspección en medio de la agitación diaria. Es por ello que para Mariela Vecchio el brote de COVID-19 o coronavirus debe ser un impulso para retomar metas pendientes y diseñar planes de trabajo que guíen la ruta de una reinvención profesional.

“La vida nos ha demostrado que todo cambia de la noche a la mañana. Por eso debemos cuidar lo que tenemos. Eso incluye al planeta, la tierra, y aprender a valorar lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que apreciar el simple hecho de disfrutar del aire libre. Cosas tan simples a las que no les dábamos valor, ahora las extrañamos. El mundo nos ofrece un mar de oportunidades y tenemos que aprender a apreciarlas”, expresó la diseñadora, que se caracteriza por incorporar brillos, cristales swarovski y la decoración en cada una de sus piezas.

“Todas nuestras prendas las pintamos y trabajamos a mano, no hay un zapato igual al otro, no hay nada que se repita. Y ese poder de reflejar la identidad es lo que seguiremos promoviendo”, agregó.

“A las emprendedoras les digo que sigan creando y trabajando desde sus casas. Yo ahora estoy diseñando nuevos modelos, pensando en nuevas colecciones y buscando nuevos materiales para que cuando esto haya pasado, estar de nuevo en la calle ofreciendo lo mejor de mis productos”, finalizó.

Si desea conocer más acerca de Mariela Vecchio, visite su perfil en Instagram @marielavecchio.