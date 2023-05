Martha Stewart posa para portada de "Sports Illustrated"

"Estar en la portada a mi edad fue un desafío. Y creo que logré el desafío", dijo Stewart durante una aparición en el matutino de NBC.

"Estoy temblando un poco porque es extraño ir a una isla y cambiarme en nueve trajes de baño diferentes en un día frente a toda esa gente", agregó la empresaria, después de ver la portada por primera vez. "Me gusta esa foto... ¡Y salió bien!".

La también escritora aseguró que nunca le habían hecho este tipo de propuesta, por lo que se enfocó en una buena dieta y ejercicio a la antigua.

"No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses", recordó Stewart. "Fui a pilates cada dos días y fue genial; sigo yendo a pilates cada dos días porque es genial. Y de todos modos, vivo una vida limpia: buena dieta, buen ejercicio, cuidado saludable de la piel y todas esas cosas", añadió al traer a colación el tema del envejecimiento.

"Creo que todos deberíamos pensar en vivir bien, vivir con éxito y no envejecer. Todo el asunto del envejecimiento es muy aburrido. ¿Sabes a lo que me refiero?. Tengo un hospital llamado Center for Living at Mt. Sinai. Comencé este hospital con Mt. Sinai y se trata de envejecer con gracia. No pensamos en envejecer, pensamos en una vida exitosa y tratamos de instalar en la gente el deseo de comer bien, hacer buen ejercicio, tener amigos, tener mascotas, hacer todas las cosas que te hacen feliz a medida que envejeces. Así que de eso se trata", aconsejó la empresaria.

Luego de la celebración del Día de las Madres, Martha trajo a colación a su progenitora, quien ha sido su modelo a seguir.

"Mi mamá fue mi modelo a seguir. Después de cuatro hijos, todavía usaba un traje de baño de dos piezas... así que eso es bastante fabuloso. Mis genes son buenos", dijo Stewart, quien nació el 3 de agosto de 1941 en Nueva Jersey.

