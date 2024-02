Mayu, un pedacito de Perú en Miami

Anclado en el corazón de Brickell con un ambiente acogedor y un toque de elegancia, Mayu deleita a los comensales que aprecian la buena gastronomía. El concepto del restaurante honra la cultura y esencia peruana con el fin de llevar a la mesa los sabores de esa tierra.

“Estuvimos en Machu Picchu y nos conectamos mucho. Y vinieron esas nuevas ideas de traer nuestra cultura. No pudimos traer a Machu Picchu, pero trajimos nuestra cultura, con todos los detalles, como unos keros ceremoniales que usaban mucho en los ritos y que representaban pactos sagrados. Y son réplicas del Museo de la Nación, que hemos traído. Tenemos las vasijas, nuestros platos de piedra, son piedras del río Urubamba”, detalló a DIARIO LAS AMÉRICAS Marita Astete al referirse a la decoración del espacio.

“Mayu es una palabra quechua, que significa río celestial. Los incas creían en la vía láctea, que los ríos se formaban en el cielo en la vía láctea y luego descendían por las montañas de los Andes. Coincidentemente estamos en el río de Miami y decidimos ponerle Mayu en honor a eso, me pareció una señal”, agregó la también artífice detrás de Aromas del Perú sobre el origen del nombre del nuevo restaurante.

Como indica Nicole Astete, mánager de Mayu, la idea era rescatar el sabor auténtico en tiempos en los que la fusión domina la oferta.

“Comenzamos a idear cómo traer algo auténtico a Miami porque hay tanta fusión que se pierde un poco la historia, la cultura. Y cuando uno va a Perú es otro tipo de experiencia. Nuestro menú está desglosado en diferentes secciones en quechua. La idea era aplicar en la cocina moderna las técnicas de cocción de nuestros ancestros. Creo que lo que hacemos es bien único y diferente”, expuso Nicole.

“Aromas del Perú es un restaurante de cocina básica, tradición y sabor. Entonces quisimos aplicar eso en Mayu, pero para una generación nueva que aprecie la cultura, los insumos agrícolas y la comida”, añadió la joven, que estudió para desempeñarse en la industria de la Hospitalidad, específicamente en el sector restaurantero.

La historia detrás del éxito

Desde pequeña, a Nicole le inspiró ver trabajar a su madre y quiso seguir sus pasos.

“Es una linda historia. Yo crecí viendo a mi mamá trabajar en los restaurantes, antes de que abriéramos Aromas del Perú. Y el concepto de Mayu llega desde el amor. Queremos traer a Miami un poco más de tradición y de nuestra cultura ancestral. Soy muy apasionada por el servicio y, sobre todo, porque eso define a nuestra familia”, dijo Nicole.

A lo que su madre agregó: “Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella estudió Hospitalidad y se ha preparado para manejar la cadena de restaurantes”.

Para Marita el éxito de la gastronomía peruana se debe a la amplia gama de sabores que caracteriza a su tierra.

“Yo creo que tiene que ver mucho con los insumos, con todas las especias. Se sabe que antiguamente no había con qué cocinar las carnes, antes comían venados, que son de carne dura y sin sabor. Además de la búsqueda de tesoros, esos viajes de conquista que querían llegar a la India, eran para buscar especias. pero en la ruta se encontraron con Perú y allí encontraron toda esa riqueza”, señaló Marita.

“Y en Perú crece mucha variedad uchu (ají), que es rojo, amarillo o naranja. Y eso es lo que da sabor y autenticidad a nuestra comida. Cuando ellos descubrieron que ese era el tesoro más grande, las especias fueron llevadas para poder sazonar. Creo que esa es una de las ventajas en la gastronomía peruana, lo que hace la diferencia en todos los platos”.

Asimismo, Marita Astete recuerda que fue la nostalgia el motor impulsor para iniciar sus emprendimientos gastronómicos.

“Una de las cosas importantes que me impulsó fue que extrañaba mucho mi cultura, mi comida. Sentía mucha nostalgia. Y yo no vengo del rubro gastronómico, mi familia no tuvo restaurantes en el Perú, pero eso fue algo que me impulsó a sentir esa necesidad. Y hoy se pueden encontrar productos peruanos en los supermercados, pero en esos tiempos no existía. Incluso tenía que importar el pescado y muchas veces llegaba malogrado porque los traíamos en cajas de hielo que de repente se demoraban en la aduana. Entonces comenzamos a tener problemas”, contó Marita.

“Cuando empezamos este negocio hace 21 años, éramos pioneros en la gastronomía peruana. Hoy en día hay más de 350 restaurantes de cocina peruana en Miami”.

También recordó cómo superaron los obstáculos y lograron complacer a los comensales.

“Hoy en día, gracias a Dios, hay muchas compañías de importación y están en todos los supermercados. Tuve muchas barreras, una de ellas fue que nos tocó hacer variaciones en los insumos, en el tema de las hierbas, de los picantes, algunos detalles que había que inventar cuando no estaban, como usar ajís mexicanos o colombianos para cubrir esa necesidad”, dijo.

“Cuando abrí el negocio, la gente estaba muy contenta con la gastronomía, con la presentación de nuestros platos y las porciones que servíamos”.