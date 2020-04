McCartney: Los Beatles fueron mejores que The Rolling Stones

"The Stones son un grupo fantástico. Voy a verles siempre que salen de gira porque son sencillamente una banda genial", comenta McCartney como inicio de su argumentación.

Una vez dicho esto, apunta que los Stones tienen sus raíces en el blues y que todo lo que hacen se basa en eso, mientras que The Beatles tenían "pocas más influencias".

Esto lleva a Paul ha asegurar que The Beatles eran más versátiles como grupo, especialmente en el área vocal. "Keith Richards -guitarrista de The Stones- me lo dijo una vez. 'Eres un hombre afortunado, tienes cuatro cantantes en tu banda. Nosotros tenemos uno'", dice.

Siguiendo en esta línea, remarca Paul que The Stones iban siempre un paso por detrás de The Beatles. "Empezamos a darnos cuenta de esto. Cualquier cosa que hiciéramos, ellos la hacían poco después. Fuimos a América con gran éxito y, bueno, entonces The Rolling Stones fueron a América. Hicimos 'Sgt Pepper' y ellos hicieron una especie de disco psicodélico, pero éramos grandes amigos, aún lo somos. Pero The Beatles fueron mejores".