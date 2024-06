Meghan Trainor prepara el lanzamiento del disco "Timeless"

NUEVA YORK.- Hace una década, Meghan Trainor era una compositora de éxitos, que pronto se convertiría en una exitosa intérprete pop por derecho propio. Su canción All About That Bass estableció a la entonces joven de 20 años como una nueva fuerza que canalizaba viejos sonidos, una combinación de doo-wop con ganchos pop contemporáneos en una época dominada por grandes sintetizadores. Trainor tenía algo que decir, su personalidad se entrelazó con la letra sobre la aceptación del cuerpo.

El viernes, Trainor lanzará su sexto álbum de estudio, Timeless. Los mensajes de empoderamiento se mantienen en el corazón de su sonido, pero ahora, los ha madurado para encontrarse donde está en la vida: como madre, hermana y veterana de este negocio.

El primer sencillo, Been Like This, con su héroe T-Pain, incluso hace referencia a All About That Bass. Ella canta: "Ooh-wee, she got that booty / That type of boom-boom, that bass that I like" ("Oh ella tiene ese trasero / Ese tipo de boom-boom, ese bajo que me gusta).

¿Convertirlo en el primer single? Ella lo considera 'destino', y se apresura a mencionar que sus dos hermanos también participaron en la composición de la canción. "Mi mamá estaba sollozando. Mi papá estaba llorando, estoy bastante segura de que no sabía quién era T-Pain hasta que hablé de él sin parar", dice.

Música y familia

La familia está en el centro de Timeless y de la música que hace Trainor. Madre de dos niños, a quienes tiene en cuenta en todo lo que hace.

"To The Moon es para mi hijo, porque le encantan los cohetes espaciales y el espacio exterior", dice sobre Barry Bruce Trainor, de 3 años. "Mucho de esto está inspirado en mis hijos. Quiero que tengan canciones que les ayuden a enseñarles a amarse a sí mismos mientras crecen, ya sabes, la confianza en sí mismos y ser amables consigo mismos".

Y también es para el oyente, por supuesto. I Wanna Thank Me muestra el discurso de agradecimiento de Niecy Nash-Betts en los Premios Emmy 2024, donde dijo: "¿Y sabes a quién quiero agradecer? A mí, por creer en mí y hacer lo que decían que no podía hacer. Quiero decirme a mí misma, delante de todos ustedes, gente hermosa: Vamos chica, con tu ser malo. Tú lo hiciste".

"Seguí escribiendo canciones sobre la autoestima, y esta fue una de las últimas canciones que escribí para el álbum", dijo. Después de un tiempo, ya no sabía sobre qué más escribir. Y entonces su mánager le envió el discurso de Nash, fue una inspiración instantánea. Al día siguiente de que la compusieron, Trainor se lo envió a Nash, quien se filmó a sí misma escuchándola mientras sollozaba.

"Hice que Niecy y su hija y su esposa vinieran y cantaran en el álbum, que cantaran en el fondo en la canción", agrega. "Entonces, cuando escuchas todas estas grandes voces al final, con un montón de mujeres cantando, somos nosotras".

Rollin', con sus grandes cuerdas, metales y bajos, también tiene una especie de mensaje feminista, lo que Trainor dice que se inspiró en las experiencias que ha tenido en la industria de la música, como ver a su mánager ser confundida con una asistente por ser mujer. "Cualquier mujer en la industria, en todas partes, estaría molesta", dice.

Para proteger su paz, dice, simplemente: "Estoy tomando antidepresivos, me alteré con el bebé número dos, estaba perdiendo el sueño", dice. "Así que tomé mi medicina y vi a mi terapeuta. Trato de verla todos los miércoles y trato de vocalizar mucho cuando me siento abrumada".

Eso se relaciona con el álbum. Timeless, el título, se deriva de su: "gran, gran, gran, gran miedo a la muerte", como ella dice.

"Cuando tienes hijos, piensas: 'Oh, este es el significado de la vida. Tengo que estar aquí para siempre'", dice. "En lugar de vivir con este miedo que tengo todas las mañanas, días y noches, quiero vivir. Como, '¡Guau! Somos muy afortunados, estamos aquí. Tenemos todo este tiempo juntos'. Y por eso estoy tratando de entender la palabra 'atemporal'".

Próximos pasos

A finales de este año, Trainor estará de gira por primera vez en siete años, también es su primera vez desde que se convirtió en madre. "Estoy en el gimnasio como una atleta olímpica", bromea. "Voy a ponerme en forma y luego empezar a practicar". Bailar y cantar al mismo tiempo no es tarea fácil, y "quiero bailar mucho", dice.

Más allá de eso, sus objetivos son dar un gran espectáculo y mantener a su familia involucrada en cada paso del camino. "Voy a tratar de hacerlo divertido, que en cada estado podamos hacer algo divertido con los niños", dice. "Va a ser una maravilla. Lo he preparado para sea imposible que no nos divirtamos".

Y quizá crear algunos recuerdos atemporales.

FUENTE: AP