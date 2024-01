Mel Brooks y Angela Bassett recibirán Óscar honoríficos

La mayoría de los galardonados de los premios honoríficos de la academia no han ganado premios Óscar en competencia, pero Brooks es una excepción. Ganó un Óscar por el guion original de “The Producers” (“Los productores”). En esa ceremonia, en 1969, dijo que quería “agradecer a la academia de ciencias y artes y al dinero por este maravilloso premio”.

El cineasta de ahora 97 años, comenzó su carrera escribiendo para “Your Show of Shows” de Sid Caesar, y durante los siguientes 70 años escribió, dirigió, actuó, produjo cine, televisión y teatro en Broadway y escribió libros, incluidas sus memorias recientemente. Es uno de los raros EGOT (artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). También recibió otras dos nominaciones al Oscar, por escribir la letra de la canción “Blazing Saddles” de John Morris y otra nominación por el guion de “Young Frankenstein” (“El jovencito Frankenstein”), que compartido con Gene Wilder.

Bassett, de 65 años, cuyos créditos incluyen “Boyz N the Hood” (“Los chicos del barrio”), “Malcolm X”, “Waiting to Exhale” (“Esperando un respiro”) y “How Stella Got Her Groove Back” (“Cómo Stella recuperó la marcha”), recibió su primera nominación al Óscar por su interpretación de Tina Turner en “What’s Love Got to Do with It” (“Tina”) y su segunda el año pasado por encarnar a la reina afligida en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”).

Littleton trabajó frecuentemente con Lawrence Kasdan y Jonathan Demme, editando películas como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”), “The Big Chill” (“Reencuentro”), “Swimming to Camboya” y “The Manchurian Candidate” (“El embajador del miedo”). Recibió su primera y única nominación al Oscar por “E.T. The Extra-Terrestrial” (“E.T. El extraterrestre”), la única película que ha editado para Steven Spielberg. Estuvo casada con el director de fotografía y expresidente de la Academia John Bailey, quien murió en noviembre a los 81 años.

Mientras tanto, Satter ha dirigido los programas para artistas del Instituto Sundance durante más de 40 años, ayudando a cineastas en las primeras etapas de sus carreras, desde Paul Thomas Anderson hasta Ryan Coogler. Ella también sufrió recientemente una muerte trágica en la familia: su hijo, Michael Latt, fue asesinado en diciembre en Los Ángeles. Latt, de 33 años, se estaba haciendo un nombre en la industria gracias a proyectos con cineastas como Coogler y Ava DuVernay.

El evento, que se retrasó respecto de su fecha original de noviembre debido a la huelga de actores, es también una parada en la campaña para los aspirantes a premios de la temporada. La votación para la 96ª edición de los Óscar comienza el jueves y las nominaciones se anunciarán el 23 de enero para la ceremonia del 10 de marzo. Sin duda, habrá una gran asistencia de los realizadores y elencos de “Oppenheimer”, “Barbie”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Poor Things” (“Pobres criaturas”), “Maestro” y otros principales contendientes.

FUENTE: AP