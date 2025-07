Memes de Julio Iglesias se apoderan de las redes sociales

"Se acerca Julio", "Ya llegó Julio", "Julio viene con calor", "Adiós a Julio", son algunas de las frases que acompañan ingeniosas situaciones y que se viralizan con humor durante el mes, y que son compartidos tanto por seguidores del cantante y jóvenes que crecieron sabiendo sobre su impacto en la escena musical.

Posición del artista

El propio Julio Iglesias está consciente de dicha tendencia, y en 2015, durante una entrevista que concedió a la revista ¡HOLA!, el intérprete de Ni te tengo, ni te olvido habló al respecto.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", dijo el español.

Entonces, Iglesias comentó que aunque hay algunos que no le causan risa ni gracia, comprende el humor. Asimismo, señaló que no entiende cómo fue que su imagen se volvió un símbolo para referirse al mes, pero lo considera divertido.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre".

Igualmente, el padre de Enrique Iglesias aseveró que no le molesta que se comparta su imagen de esta manera siempre que se le respete, y destacó que si esto permite que generaciones más jóvenes conozcan su trabajo por la curiosidad de saber quién es el personaje de la foto, entonces se hará más fotografías que cumplan con los estándares de los memes para popularizarse.

Memes

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta una selección de los memes que dominan la temporada.

