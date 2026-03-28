sábado 28  de  marzo 2026
ARTES VISUALES

Met de Nueva York presenta la mayor exhibición de Rafael en EEUU

Es la tercera retrospectiva que el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) dedica a uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano

El público asiste a la presentación para la prensa de la exposición Rafael: Poesía sublime: en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 27 de marzo de 2026. &nbsp;

El público asiste a la presentación para la prensa de la exposición "Rafael: Poesía sublime: en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 27 de marzo de 2026.

 

AFP / Angela Weiss

NUEVA YORK.- Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y ahora Rafael: el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) dedicará una retrospectiva al tercero de los grandes maestros del Renacimiento italiano. La exhibición incluye la primera pintura que completó él solo, así como tapices diseñados para la Capilla Sixtina.

Abrirá el domingo, sigue el viaje de Raffaello di Giovanni Santi desde su natal Urbino, en el centro de Italia, hasta la corte papal en Roma antes de su muerte en 1520, a los 37 años.

Lee además
Marianela Ancheta, primera Miss Universe Cuba en 57 años, junto a Prince Julio César.
NUEVA EDICIÓN

Miss Universe Cuba 2026 abre audiciones en Miami y llama a una nueva generación de candidatas
La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de Hannah Montana de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026. 
TELEVISIÓN

Especial de aniversario de "Hannah Montana" alcanza 6,3 millones de visualizaciones

Carmen Bambach, especialista en el Renacimiento italiano, curó 175 trabajos de Rafael para la primera gran exposición dedicada al pintor en Estados Unidos.

"Si solo vemos sus pinturas, vemos esta belleza suprema, sublime y perfecta", dijo a la AFP.

Al ubicarla junto con los bocetos, los visitantes del Met podrán entender mejor el proceso creativo de Rafael.

"Son muy íntimos. Realmente parece que estamos ahí mismo, mirando por encima de su hombro y viéndolo probar cosas", afirmó Bambach.

Las figuras humanas retratadas por Rafael sirvieron como "modelo durante 300 años" para generaciones de artistas.

"Es a través de estos dibujos que vemos cómo piensa, que vemos que es un artista que trabaja muy duro, que es muy disciplinado, un artista que calcula cada aspecto de sus composiciones", anotó.

La actriz Isabella Rossellini prestó su voz para una guía en audio para la exhibición, que reúne trabajos de museos en todo el mundo, incluido el Louvre de París.

Rafael: poesía sublime se podrá visitar hasta el 28 de junio de 2026.

Temas
Te puede interesar

Familia Grimaldi asiste a encuentro con papa León XIV en Catedral de Mónaco

Andrea Bocelli ofrece concierto gratuito en Ciudad de México

Fredericksburg: donde una emergente oferta gastronómica y vinícola crece

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa tras una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 con países socios antes de su partida en el aeropuerto de Bourget en Le Bourget, cerca de París, el 27 de marzo de 2026.
Política

Marco Rubio: "Ahora" puede ser el momento para un cambio de sistema político en Cuba

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futuro (FII) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026.
¿Se rompe la alianza?

Trump dice en Miami que Arabia Saudí y aliados de Medio Oriente "hacen más" que la OTAN contra Irán

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
Conflicto bélico

EEUU e Israel atacan plantas nucleares en Irán, régimen amenaza con atacar hoteles de la región

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MANDATO HISTóRICO

¿Es el fin del régimen iraní un cambio geopolítico para EEUU y el mundo?

Te puede interesar

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.
Conflicto bélico

EEUU despliega buque de ataque anfibio con 3.500 marines en medio de la guerra contra Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
GOLF

Arrestan a Tiger Woods por conducir bajo efectos de sustancias tras accidente en Florida

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
Política

"Cuba es la siguiente", afirma Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MANDATO HISTóRICO

¿Es el fin del régimen iraní un cambio geopolítico para EEUU y el mundo?

Departamento del Tesoro de EEUU.
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones para impulsar inversión en minería venezolana