Miami New Media Festival arranca desde Venezuela

En esta oportunidad, le tocará el turno a las ciudades de San Cristóbal y Maracaibo, con la selección de Jimmy Yánez, representante del MNMF en el Caribe Insular y Continental; Look at you touch you from the moon de Hernando Urrutia, de Portugal; Insertions, de José Cruzio & Isabel Pérez del Pulgar, también de Portugal; Lacuna, de María Beatriz Granero, de Brasil; Transmission, de David Anthony Sant, de Australia; Sisterhood is for everyday people, de Challet Comellas-Baker, de Estados Unidos; Cradle Lilyblue, de Rina Momose, de Japón; Vieni de Daniela Lucato, de Alemania; y Geomelodies, de Andrea Leoni, de Italia.

Como invitada especial participará Olga Gabrielle en representación de Aruba, con la obra Sotavento, Memoria di e Paisahe. En San Cristóbal, el aforo se limitará a 15 personas, por lo que las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia a través de correo electrónico productoraelgrito@gmail.com.

Y en la Universidad Católica Andrés Bello estarán presentes las obras de 10 artistas: Muu Blanco (USA), con Censurando la documentación de mi vida sexual como inmigrante, 2020; Carola Bravo (USA), con Time capsule, 2018; Carla Forte (USA), con Nostalgia di Damicella, 2019; Daniela Lucato (Alemania), con My name is Sami, 2020; Lisa Prada (España), con Estado de emergencia, estado de alerta, 2020; Eliseo Solís Mora (Venezuela), con Precaución Man, 2020, Úrsula San Cristóbal (España), con Finitud y culpabilidad, 2020; Laura y Sira Cabrera (España), con Virulencia/virulence, 2020; y también se podrá apreciar el trabajo de Alma Ariza junto al equipo de El Pitazo (Venezuela), con Historias frágiles, 2020.

Luego de dichas presentaciones, el MNMF continuará su recorrido internacional con presentaciones en Cúcuta (Colombia) los días 11, 12 y 13 marzo, con el apoyo logístico del colectivo El Grito Casa Audiovisual.

Finalmente, el evento artístico cerrará con broche de oro en Philadelphia (Estados Unidos) el 21 de marzo y del 3 al 10 de abril, en el incubador de arte del Contemporary Art Lab.

El Miami New Media Festival será transmitido a través del canal de YouTube del MNMF y UCABve.