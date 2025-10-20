Migbelis Castellanos comparte video del bautizo de Caden

Migbelis Castellanos posa en la alfombra roja de la novena edición de los Latin AMAs el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

MIAMI.- La modelo y presentadora venezolana Migbelis Castellanos ha compartido en redes sociales un momento especial para ella y Jason Unanue, su esposo. Se trató del bautizo del primogénito de la pareja, Caden, en una ceremonia íntima pero muy especial.

En días pasados, Castellanos había publicado en las historias de Instagram algunos detalles sobre la decoración que ella misma estaba organizando para la recepción, dando luz sobre el gran momento del pequeño.

SÉPTIMO ARTE Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

La sorpresa llegó el domingo 19 de octubre, cuando la exmiss publicó un video del momento del momento de la ceremonia en la que no solo vemos a la feliz pareja junto al sacerdote, también se logra ver el rostro de Caden que no había sido expuesto hasta ahora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Unanue (Castellanos) (@milynette)

Bendiciones

En el audiovisual, se aprecia al pequeño en los brazos de su madre, mientras sonríe y estira sus brazos para tratar de tomar las manos del sacerdote.

"Dicen que se parece al papá y que tiene la personalidad de la mamá. Como sea, lo único que quiero es que siempre crezca en la fe", se lee en la publicación.

La publicación se ha llenado de múltiples comentarios de personalidades del mundo del entretenimiento y seguidores, quienes celebran el bautizo del pequeño, le envían bendiciones y disfrutan de la tierna escena.