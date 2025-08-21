Migbelis Castellanos expone cómo recuperó su figura tras dar a luz

MIAMI.- Migbelis Castellanos ha recibido múltiples elogios por la forma en la que ha recuperado su cuerpo a tan solo cinco meses de haber dado a luz a su hijo Caden. No obstante, la modelo y presentadora venezolana señaló que si bien ha mantenido constancia en su alimentación, ha sido la lactancia lo que ha ayudado en la pérdida de peso.
Fue en el programa Desiguales donde abordó este tema junto a sus compañeras. "Amamantar quema no sé cuantas calorías en el momento que estoy lactando", comentó.
Migbelis expuso que sintió preocupación pues temía que se desencadenara algún problema de sobrepeso. Sin embargo, asegura que también se ha sorprendido al ver cambios tan rápidos.
"Yo también quedé impresionada de este cuerpo. Tengo clarísimo que perdí peso muy rápido y de hecho estoy por debajo del peso que tenía cuando quedé embarazada".
Volver a la rutina
No obstante, la venezolana destacó que si bien la lactancia ha sido clave, también se ha enfocado en cuidar su alimentación post parto, hacer ejercicio y estar más activa, factores importantes para lograr su objetivo. "Yo diría que se debe a muchas cosas. La lactancia, pero también la alimentación, he estado activa, me levanto temprano".
"Hago ejercicio en mi casa, cuando puedo que tengo un par de minutos agarro las pesas y trato de hacer algo, que siempre ayuda y el cuerpo tiene memoria. Yo he estado haciendo ejercicio desde que tengo uso de razón", dijo la reina de belleza venezolana.