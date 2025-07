Migbelis Castellanos revela por qué no muestra el rostro de su bebé

MIAMI.- Migbelis Castellanos no duda en compartir con sus seguidores la aventura de la maternidad. Sin embargo, en estos meses la modelo y animadora venezolana ha sido cautelosa con las imágenes que expone en las redes sociales, sobre todo aquellas en las que pueda aparecer sus primogénito Caden.

Recientemente, la conductora de Desiguales ha sido cuestionada sobre la razón por la que no deja ver al pequeño si ya lo había presentado en televisión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Unanue (Castellanos) (@milynette)

Ante las dudas sobre la decisión, la venezolana quiso explicar el motivo por el que su esposo, Jason Unanue, y ella decidieron mantener la identidad del pequeño en privado.

"Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, y ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales", escribió en una historia en Instagram.

Privacidad

La modelo enfatizó que para ella y su pareja es importante que el pequeño tenga privacidad y no esté expuesto al entorno mediático desde temprano. No obstante, aseveró que en el futuro quizá puedan ser más flexibles.

"Mientras crece y va formando su propia personalidad, quiero darle la privacidad y la seguridad que todos merecemos. Llegará el momento en que él mismo podrá decidir cómo quiere mostrarse en internet. Esta es una decisión que tomamos juntos, su papá y yo, considerando que él no disfruta estar en el ojo público ni aparecer en páginas de farándula".

En este sentido, Castellanos aseveró que si bien ella es famosa, no le da derecho a exponer a su esposo o hijo a la prensa; y si bien su esposo lo acepta, la diferencia es que él es un adulto y pudo tomar su decisión.

“Claro, al estar casado conmigo, ya forma parte de esta vida, pero con la diferencia de que nosotros somos adultos y entendemos las consecuencias que vienen con esa exposición. Mientras podamos elegir por él, queremos que su privacidad sea prioridad”, concluyó.